Z Ukrajiny se stala „soukromá vojenská společnost NATO“, prohlásil zástupce RF při OSN Něbenzja

Ukrajinský lid je nucen k tomu, aby bojoval za cizí zájmy, a samotná Ukrajina se změnila v „soukromou vojenskou společnost NATO“, prohlásil na zasedání Rady... 14.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-14T12:55+0100

2023-01-14T12:55+0100

2023-01-14T12:55+0100

svět

osn

ukrajina

nato

vasilij nebenzja

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/570/12/5701248_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_74e603cc1f87c88fa89088c943143b43.jpg

„Ukrajina se v podstatě změnila v soukromou vojenskou společnost NATO. Platí jí peníze, zásobují zbraněmi a výzvědnými údaji, říkají, kam má střílet a kde má útočit. Trpí tím ale ukrajinský lid nucený bojovat za cizí zájmy,“ řekl.„Včera to mimochodem uznal ukrajinský ministr obrany Reznikov. Tady jsou jeho slova: „Plníme misi NATO beze ztráty jejich krve, ale se ztrátou naší. Proto nám Západ musí dávat více zbraní a peněz“. To je právě definice války NATO na plnou moc ‚až do posledního Ukrajince‘, lépe se to už ani nedá popsat,“ zdůraznil stálý zástupce Ruska.Reznikovův výrok odráží podle jeho slov skutečnou podstatu „všech ukrajinských takzvaných mírových návrhů“.

ukrajina

osn, ukrajina, nato, vasilij nebenzja