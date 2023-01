https://cz.sputniknews.com/20230115/v-bidenove-rezidenci-byly-objeveny-dalsi-tajne-dokumenty-19096404.html

V Bidenově rezidenci byly objeveny další tajné dokumenty

V Bidenově rezidenci byly objeveny další tajné dokumenty

V soukromé rezidenci Joea Bidena v městečku Wilmington byly objeveny další tajné dokumenty, informoval speciální poradce prezidenta USA Richard Sauber. 15.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-15T16:56+0100

2023-01-15T16:56+0100

2023-01-15T16:56+0100

svět

joe biden

dokumenty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/0f/19096634_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_6af33239dba4558e47c2044b117c3de6.jpg

Poradce vysvětlil, že Bidenovi právníci našli ve středu „v pokoji přilehlém ke garáži” jednu stránku se značkou „tajné”. Jelikož neměli příslušné povolení, nepokračovali v dalším pátrání v této části domu. K dalšímu nálezu došlo ve čtvrtek večer místního času, když do Wilmingtonu přijel samotný Sauber, který měl povolení k práci s tajnými dokumenty, společně s pracovníky ministerstva spravedlnosti.Utajované dokumenty v Bidenově doměTelevize CBS News informovala v sobotu s odkazem na pracovníka federálních bezpečnostních orgánů, že u amerického prezidenta bylo nalezeno celkem 20 tajných dokumentů. Přibližně polovina se nacházela v Bidenově analytickém centru, mezi nimi byly přísně tajné materiály. Ostatní dokumenty se nacházely v Bidenově domě ve Wilmingtonu (stát Delaware), ale žádný nebyl přísně tajný.Skutečnost, že Biden měl tajné papíry v pracovně v centru jeho jména, vyšla najevo tento týden. Přičemž, podle zprávy v médiích, byly objeveny důvěrnými osobami prezidenta již před listopadovými mezivolbami do Kongresu. Později našli prezidentovi pomocníci další soubor dokumentů v garáži jeho soukromé rezidence. Všechny papíry prý pocházejí z doby, kdy byl Biden viceprezidentem.Ministr spravedlnosti a generální prokurátor Merrick Garland nařídil vyšetření okolností, za kterých se tajné spisy dostaly do budovy analytického centra. Samotný pán Bílého domu se dozvěděl o těchto dokumentech, až když mu to řekl jeho advokát. Podle jeho slov byl prezident překvapen, když se o nálezu dozvěděl, a vůbec neví, co je to za materiály.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

joe biden, dokumenty