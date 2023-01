Německo zahajuje nasazení systémů Patriot v Polsku

https://cz.sputniknews.com/20230116/nemecko-zahajuje-nasazeni-systemu-patriot-v-polsku--19098950.html

Německo začalo s přesunem tří protiletadlových raketových systémů Patriot do Polska. V pondělí 16. ledna to napsalo německé zpravodajství Stern. 16.01.2023, Sputnik Česká republika

Autoři materiálu připomněli, že ještě v listopadu se polský ministr obrany Mariusz Błaszczak a jeho německá kolegyně Christine Lambrechtová dohodli, že německé systémy Patriot budou přemístěny do Polska.Zároveň se v článku píše, že Błaszczak „vyvolal silnou nespokojenost v Berlíně tím, že navrhl, aby byl Patriot nasazen na Ukrajině, nikoliv v Polsku“.„Nyní je jasné, že do Polska dorazí tři systémy protivzdušné obrany Patriot,“ píše se v článku.Błaszczak již 3. ledna řekl, že Varšava vytváří „nejsilnější armádu v Evropě“ a již překročila standard NATO pro výdaje na obranu. Zdůraznil, že jednotky země nikdy nebyly tak silné jako nyní, a ujistil, že budou ještě silnější.Ministr připomněl, že Polsko loni obdrželo první baterie protiletadlového raketového systému Patriot a bezpilotní letouny turecké výroby Bayraktar. V roce 2023 navíc Varšava obdrží tanky Abrams a vícenásobné odpalovací raketové systémy HIMARS, stejně jako letadla a vrtulníky.29. prosince 2022 oznámilo polské ministerstvo obrany plány povolat v roce 2023 do vojenské služby 250 000 vojáků v záloze. Začali být již zváni do vojenských registračních a odvodových úřadů a předáváni oznámení o mobilizaci. Přesto během posledních několika týdnů uprchlo do dalších států EU a Spojeného království více než 70 000 mužů ve snaze vyhnout se odvodu.Již 19. prosince Błaszczak řekl, že polská armáda nabírá ty, kteří chtějí studovat vojenské záležitosti ve věku 15 až 65 let. Poznamenal, že občané se budou učit zacházet se zbraněmi, základy poskytování lékařské péče, dovednosti jednat v krizové situaci, schopnosti rozdělat oheň v extrémní situaci a přežití v náročných situacích.Ruský prezident Vladimir Putin 7. prosince připomněl plány polských nacionalistů ovládnout západní části Ukrajiny, pro které Polsko buduje své ozbrojené síly.

