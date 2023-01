Vučić vyzval OSN, aby odsoudila útoky na Srby v Kosovu

https://cz.sputniknews.com/20230116/vuci-vyzval-osn-aby-odsoudila-utoky-na-srby-v-kosovu-19100148.html

Hlava srbského státu přijala šéfku mise OSN v pondělí v Bělehradě.„Bělehrad je plně oddán dialogu, o čemž svědčí ukázaná vůle pokračovat v jednáních v Bruselu, stejně jako veškerá úsilí o nalezení řešení krize, kterou nastolila Priština jednostrannými kroky,“ uvedl Vučić.Vučić dříve poděkoval ruskému velvyslanci Alexandru Botsan-Charčenkovi za pomoc Moskvy Bělehradu při ochraně územní celistvosti v otázce Kosova a Metochie na mezinárodní scéně. Ruský velvyslanec potvrdil, že Moskva je i nadále důsledná v podpoře územní celistvosti a suverenity Srbska a zdůraznil význam rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 v této záležitosti.Minulý týden Vučić poukázal na vnější tlak na Bělehrad s cílem zajištění členství pro samozvanou republiku Kosovo v kontextu nadcházející návštěvy poradce amerického ministerstva zahraničí Dereka Cholleta do Srbska.Již dříve politik vyslovil předpoklad, že Západ bude vyžadovat, aby srbské úřady podepsaly dohodu se samozvanou republikou Kosovo, jakmile Bělehrad podpoří sankce proti Rusku.Předseda Výboru pro Kosovo a Metochii srbského parlamentu Milovan Drecun v listopadu uvedl, že úřady samozvaného Kosova za ​​podpory EU a Spojených států se usilují o to, aby na program jednání s Bělehradem v Bruselu byl zařazen nepřijatelný „francouzsko-německý“ návrh na faktické uznání nezávislosti Prištiny a jejího vstupu do OSN.

