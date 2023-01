https://cz.sputniknews.com/20230116/z-ukrajiny-se-stala-laborator-pro-zkousky-zbrani-usa-pisi-media-19098050.html

Z Ukrajiny se stala laboratoř pro zkoušky zbraní USA, píší média

Z Ukrajiny se stala laboratoř pro zkoušky zbraní USA, píší média

Z Ukrajiny se stala laboratoř, v které zkoušejí západní zbraně, jež ale ne vždy splní očekávání a po ponaučení z konfliktu mohou vůbec odejít do minulosti... 16.01.2023, Sputnik Česká republika

„Jsou to bojové zkoušky v reálném světě,” cituje televize zdroj informovaný o údajích západní rozvědky.Podle daného zdroje nebyly žádné z těchto zbraní „předtím použity v konfliktech mezi dvěma průmyslově vyspělými zeměmi,” proto se Ukrajina stala „zbrojní laboratoří v každém smyslu.”Televize upozorňuje s odkazem na amerického důstojníka obeznámeného se situací na bojišti, a na průzkum britského analytického ústavu, na to, že pro Pentagon je ukrajinský konflikt zdrojem obrovského množství informací o amerických systémech. Některé z nich jsou méně účinné než se předpokládalo, například drony Switchblade 300 a protiradarové rakety, praví se v zprávě. Co se týče HIMARS, v USA pochopili, že při intenzivním použití potřebují často technickou obsluhu. Data z Ukrajiny budou vojenští velitelé zkoumat léta, cituje televize nejmenovaného zástupce Pentagonu.Houfnice M777 se po častém použití opotřebují a ztratí přesnost, což je druhý závěr amerických vojáků, který uvádí televize. Podle slov amerického důstojníka se tento dělostřelecký systém dá jen s obtížemi rychle přemístit, aby se vyhnul odvetné palbě, je obtížné ho schovat, proto nemusí být použit v budoucnu, praví se v zprávě.Televize cituje kongresmana demokrata Jima Himese z výboru sněmovny reprezentantů pro rozvědku, který prohlásil, že se o těchto lekcích „dá napsat celá kniha.”

