V USA prozradili, čím skončí zasahování Pentagonu do ukrajinské krize

V USA prozradili, čím skončí zasahování Pentagonu do ukrajinské krize

Zasahování USA do krize na Ukrajině napomáhá její přeměně v mnohaletý konflikt mezi Západem a Ruskem, napsal americký odborník Ted Galen Carpenter ve svém... 17.01.2023, Sputnik Česká republika

Spojené státy už mají dlouhý seznam států, zasahování do jejichž záležitostí mělo nezvratné následky. Pozorovatel připomenul o Kuvajtu, Somálsku, Bosně, Kosovu, Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, a teď i Ukrajině.Podle jeho názoru by bylo důstojným prvním krokem „uznání toho, že domýšlivá vytrvalost Washingtonu v rozšiřování NATO k hranicím Ruska ignorovala hlavní zájmy jeho bezpečnosti“.Autor vytýčil také několik rozhodujících činitelů, které by mohly USA navrhnout pro urovnání sporné situace.Podle názoru Carpentera, „místo aby se smířil s tak nepříjemným, ale přece jen snesitelným výsledkem, využívá Washington Kyjeva jako pěšce ve zprostředkované válce NATO proti Moskvě“.Ve svém příspěvku připomenul o tom, jak zasahování USA do záležitostí balkánských a blízkovýchodních zemí způsobilo velmi těžkou sociální krizi a nenechalo mnoha státům šanci na obnovení. Podle slov odborníka může Ukrajina zopakovat osud těchto států.„Spojené státy a jejich spojenci v NATO už vyvolaly zbytečnou tragedii kvůli své neobratné, hluché politice vůči Rusku a strategickým zájmům Moskvy na Ukrajině,“ napsal v závěru pozorovatel.

