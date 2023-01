https://cz.sputniknews.com/20230118/cilem-ruska-je-ukoncit-konflikt-na-ukrajine-rekl-putin-19104244.html

Cílem Ruska je ukončit konflikt na Ukrajině, řekl Putin

Cílem Ruska je ukončit konflikt na Ukrajině, řekl Putin

Rozsáhlé bojové akce na Donbasu přetrvávají od roku 2014 a veškeré konání RF, včetně speciální operace, je zaměřeno na zastavení této války, řekl ruský... 18.01.2023, Sputnik Česká republika

„V podstatě od roku 2014 přetrvávají rozsáhlé boje s použitím těžké techniky, dělostřelectva, tanků a letadel. Tohle všechno se dělo. Všechno, co dnes děláme, včetně speciální vojenské operace, je pokus zastavit tuto válku. To je smysl naší operace. A chránit naše lidi, kteří tam žijí, na těchto územích,“ řekl ruský prezident.Představitelé mnoha evropských zemí se účastnili a páchali zločiny při blokádě Leningradu, prozradil Putin.Faktem však je, že zástupci mnoha evropských zemí bojovali proti sovětskému lidu na všech frontách Velké vlastenecké války.Putin během setkání s veterány Velké vlastenecké války hovořil o spolupachatelích nacistů: Ruský prezident poznamenal, že v mnoha zemích světa, včetně Ukrajiny, jsou kolaboranti oslavováni. Jako příklad uvedl každoroční pochody SS v Lotyšsku. Putin také dodal, že „všechno, co dnes děláme, včetně speciální vojenské operace, je pokus zastavit tuto válku a ochránit naše lidi".Ruský prezident následně navštívil Obuchovský závod, kde sdělil, že vítězství Ruska je nevyhnutelné. „Máme všechny důvody nazývat současný kyjevský režim neonacistickým,“ podotkl prezident RF.Putin vysvětlil, že základem vítězství je několik věcí. „Obecně náš obranný průmysl ročně vyrobí přibližně stejné množství raket protivzdušné obrany pro různé účely, jaké produkují všechny světové vojensko-průmyslové podniky,“ dodal prezident.

