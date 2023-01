Lavrov usvědčil západní země z chytráctví v tématu konfliktu na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20230118/mluvit-se-zapadem-jen-o-ukrajine-je-zbytecne-rekl-lavrov-19103117.html

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vystupuje na tiskové konferenci věnované shrnutí výsledků ruské diplomacie v roce 2022. 18.01.2023, Sputnik Česká republika

Krizi ve světě se schylovalo dlouho před zahájením ruské speciální vojenské operace, řekl na začátek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Démonizace, vydírání, sankce, hrozba silou, linie Západu ničící tradiční vazby historických partnerů jsou prostředky, které Spojené státy používají proti konkurentům, řekl ruský ministr zahraničí.Lavrov se rovněž zmínil i o sankcích.Sankce proti Rusku jsou vyhlašovány s cílem, aby lid Ruska provedl revoluci, nikdo to nechce tajit. Zběsilý pokus udržet si dominanci háčkem nebo podvodem potvrzuje, že Washington se snaží zastavit formování multipolárního světa, ke kterému dochází přirozeně, řekl Lavrov.Principy OSN jsou ze strany Západu zvrácené, nedocházelo k respektování principů nevměšování se do vnitřních záležitostí, USA stovky krát použily své síly v zahraničí, což je flagrantní porušení Charty OSN, řekl Lavrov. „Pokud jde o vyhlídky na vyjednávání, bylo to zvažováno desítky krát. Když jsme podpořili žádost Ukrajiny o vyjednávání, návrh urovnání navržený Ukrajinou, Ukrajině dali po rukám. Celé léto a začátek podzimu říkali západní představitelé, že bylo příliš brzy na zahájení jednání, bylo nutné poslat více zbraní, Zelenskyj předkládá absurdní iniciativy, kde se hromadí vše, co je možné: pokání Ruska, tribunál, odsouzení. O jednání se Zelenským nemůže být řeč, protože on zakázal jednání s Ruskem na legislativní úrovni,“ dodal Lavrov.Mluvit se Západem jen o Ukrajině je zbytečné, prohlásil ruský ministr zahraničí. Mluvit se Západem jen o Ukrajině je zbytečné. Západ využívá Ukrajinu ke zničení bezpečnostního systému v Atlantiku, což zahrnovalo řešení všech otázek dialogem a hledáním kompromisů, domnívá se ruský ministr zahraničí.Doufali jsme, že Evropa pochopí, že je nemožné tlačit NATO na východ v rozporu se závazky sepsanými v OBSE, že žádná organizace v prostoru OBSE si nemůže nárokovat dominantní roli. Stejná formule je napsána v dokumentech Rady Rusko-NATO na nejvyšší úrovni, připomněl Lavrov. Spojené státy zničily Irák i Libyi, v Jugoslávii se rozhodly zničit Balkán, mimo jiné proto, aby potěšily Německo, které uznalo Chorvatsko a Slovinsko, čímž odřízlз možnost vytvoření jiného formátu mezi balkánskými zeměmi, domnívá se Lavrov.Západní země, které tvrdí, že nebojují na Ukrajině s Ruskem, ale prostě pomáhají Kyjevu, chytračí, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.Ministr připomenul poslední článek bývalého ministra zahraničí USA Henryho Kissingera, který byl uveřejněn před několika týdny, a v němž autor jasně naznačil, že to, co se děje na Ukrajině, je „soupeřením dvou jaderných velmocí o kontrolu nad tímto územím“.

