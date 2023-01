https://cz.sputniknews.com/20230118/v-nemecku-vysvetlili-jaky-cil-sleduji-usa-dodavkami-leopardu-na-ukrajinu-19103789.html

V Německu vysvětlili, jaký cíl sledují USA dodávkami Leopardů na Ukrajinu

Tím, že podněcují Německo k dodávkám tanků Kyjevu, nutí ho USA k „sebeobětování“ v boji s Ruskem, uvádí se v článku poslankyně spolkového sněmu za Levicovou... 18.01.2023, Sputnik Česká republika

„Společenský tlak s požadavkem poslat německé tanky na Ukrajinu roste. Chtějí to USA. Tento krok se ale stane historickou chybou,“ píše. Podle jejích slov se zformovala v Německu celá řada stran, které vystupují pro co nejrychlejší poskytnutí tanků Kyjevu, a zdá se, že kolísá už jenom sám kancléř Scholz a jeho strana SPD.Na SRN vyvíjí nátlak také jiné státy NATO, které žádají mj. o povolení reexportu německých tanků, podotýká poslankyně. „Berlín chtějí poslat do ohně, aby definitivně zničili německo-ruské vztahy a aby ve vlastním zájmu ho zatáhli do otevřené rusko-německé války,“ soudí Dagdelenová.Podle jejího názoru Scholz nechce přitom připustit, aby se Německo dostalo jako první „pod palbu“ Ruska, a proto se ukrývá za „transatlantickým partnerem“ – USA a vyjadřuje ochotu jednat jen spolu s Washingtonem. Přitom v daném okamžiku nic nenasvědčuje tomu, že USA dodají Kyjevu Abramsy.Jak se domnívá poslankyně, USA se rozhodly donutit spojence k sebeobětování, přitom, že podobná „práce“ se obyčejně ukládá vazalům. „V tomto tajném záměru USA se vidí nový strategický okamžik ve vztazích s Ruskem a Čínou. V rámci nové konfrontační politiky zaměřené proti euroasijskému bloku Ruska a ČLR, se mají Německo a Japonsko stát pro USA jakýmsi kanónenfutrem – frontovými státy s omezenou svrchovaností,“ píše v závěru poslankyně.

