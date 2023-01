https://cz.sputniknews.com/20230119/americany-rozzurila-vyzva-zelenskeho-zeny-19105041.html

Američany rozzuřila výzva Zelenského ženy

Američany rozzuřila výzva Zelenského ženy

Čtenáři amerického portálu Breitbart se obořili na Jelenu Zelenskou, která promluvila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Své mínění vyslovili v komentářích... 19.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-19T08:35+0100

2023-01-19T08:35+0100

2023-01-19T08:35+0100

svět

ukrajina

volodymyr zelenskyj

davos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/13/19104884_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_a294c391c45ba6c915739391c2797424.jpg

Zelenskaja se obrátila na delegáty v ukrajinštině a vyzvala je k rozhodným akcím. Ukrajinská delegace také vyzvala vlády ostatních států, aby poskytly Kyjevu více zbraní včetně tanků a systémů protiraketové obrany, a rovněž, aby vyvinuli tvrdší nátlak na Rusko, izolovali ho a oslabili jeho ekonomiku.Řádné zasedání Světového ekonomického fóru se koná v Davosu 16-20. ledna. Hlavním letošním tématem Davoského fóru je Spolupráce v situaci rozdrobeného světa. Ruská delegace se ho neúčastní.„Cestuje světem a prosí, aby aspoň někdo další válčil v jejich konfliktu. Jeď domů! Nesluší ti žebrání. Obchodníci se zbraněmi po celém světě již mají obrovské zisky. Prostě nás do toho nezatahujte,” míní Doe Eyed.„Jinými slovy máte poskytnout ještě větší podporu Zelenskému a mně. Demokraté a takzvaní republikáni potřebují vyprat s naší pomocí ještě víc peněz. Chci také do MIlánu na shopping. Paříž mi nestačí!” vyslovil podobné mínění Norma McManus.„Ukrajina strká ruce přímo do našich kapes, naše vláda zase dohlíží, aby z nich vytáhla každý cent. Když jsou Ukrajinci takoví hodní, když chtějí bojovat za svoji zemi, ať používají vlastní zdroje,” navrhl Eddie2688.

https://cz.sputniknews.com/20230118/ruska-vojska-osvobodila-obec-sol-hlasi-ruske-ministerstvo-obrany-19104089.html

ukrajina

davos

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, volodymyr zelenskyj, davos