https://cz.sputniknews.com/20230119/francouzsky-vrtulnik-ktery-havaroval-na-ukrajine-mel-zavadyi-v-minulosti-rekl-vojensky-expert--19105978.html

Francouzský vrtulník, který havaroval na Ukrajině, měl závadyi v minulosti, řekl vojenský expert

Francouzský vrtulník, který havaroval na Ukrajině, měl závadyi v minulosti, řekl vojenský expert

Podle údajů velení ukrajinského vojenského letectva byl vrtulník, který se zřítil 18. ledna v Brovarech, značky Super Puma, jeden z těch, které dříve předala... 19.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-19T14:36+0100

2023-01-19T14:36+0100

2023-01-19T14:36+0100

svět

ukrajina

vrtulník

expert

havárie

názor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/13/19106229_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_945d34e436a14be80308e54154b78d54.jpg

„Daný model se objevil dost nedávno, i když projekt samotné francouzské Pumy vznikl před 45 lety. Začal vrtulníkem, který vážil 8,3 tuny, ale byl postupně modernizován. Poslední model má hmotnost 11 tun.První let vykonala Super Puma v roce 2000. Její neštěstí ale začala přibližně v roce 2009, když došlo ke katastrofě. Vrtulníky jsou používány hlavně k ofšorním letům, k dopravě naftařů na mořské plošiny. Došlo tenkrát k první havárii, kterou ale nepokládali za významnou. V roce 2012 došlo k další havárii. Na palubě bylo 19 lidí, všechny zachránili.Pak začali mluvit o tom, že existuje jistý trend související s hlavním reduktorem. Tyto pochybnosti byly potvrzeny v roce 2016 během katastrofy v Norsku. Tenkrát se od helikoptéry oddělil rotor, zřítila se, všech 12 lidí na palubě zemřelo.Příčina spočívala v trhlině ozubeného kola hlavního reduktoru, tedy únavové trhlině. Dokázali ji zjistit, ale období 2012-2016 mělo takový dopad na naftaře, že se vzdali služeb daného vrtulníku. Takže zůstaly bez práce. Víc než to, v roce 2014 klesly ceny ropy a víc než 150 vrtulníků zůstalo na zemi.Takže poptávka po těchto helikoptérách nebyla. Používali asi jenom deset z nich. Přitom všechny tyto vrtulníky patřily francouzským bankám. Provozovala je Canadian Helicopter Corporation, která to obsluhovala, vlastnily je francouzské banky. Přemýšleli, kam je mohou dát, k čemu použít. Poněvadž údržba vrtulníku, který nelétá, je drahá, tím spíš těžkého vrtulníku, jako je tento. Udělali tedy z nich záchranářské, havarijní, apod.Pak ale vznikl nápad nahradit na Ukrajině vrtulníky ruské výroby francouzskými. Bylo prodáno 55 vrtulníků. Z toho 21 právě značky Super Puma. Ukrajina dostává tyto vrtulníky od roku 2018.Odmítli (pozn. Ukrajina) (pozn. ruské vrtulníky), protože ruské jsou „špatné” a francouzské “dobré.” Dnes se o tom bude mluvit. Jenže náš Mi-8 je nepochybně lepší než Puma, je větší a má větší nosnost.”

https://cz.sputniknews.com/20230118/v-borovarech-v-kyjevske-oblasti-pobliz-materske-skoly-havaroval-vrtulnik--19102639.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, vrtulník, expert, havárie, názor