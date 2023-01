https://cz.sputniknews.com/20230119/nesvar-v-prazskem-jezulatku-cast-katoliku-je-na-strane-elity-a-popira-vsechno-lidove-tvrdi-hampl-19106930.html

Nesvár v Pražském Jezulátku. Část katolíků je na straně elity a popírá všechno lidové, tvrdí Hampl

Prezidentská kampaň před druhým kolem voleb graduje. Začátkem týdne stoupenci generála Pavla vytáhli kartu, kde proti sobě staví voliče z měst a z venkova. Do... 19.01.2023, Sputnik Česká republika

Mainstream se snaží prezentovat druhé kolo prezidentských voleb v České republice jako konfrontaci Prahy a dalších velkých měst s vesnicemi a maloměsty. Protikladem obyvatelovi města s vyšším vzděláním, který volil generála Pavla, je údajně nevzdělaný venkovan, který si vybral Babiše. K čemu tento tah slouží? Jde podle Vás o další rozdělování již napjaté společnosti?PhDr. Petr Hampl, Ph.D.: Neřekl bych, že se generálovi lidé snaží cíleně rozdělovat společnost, vzniká to spontánně. Jde spíš o to, že už mnoho let je česká společnost poměrně ostře rozdělena podle třídního klíče. Na jedné straně ti, kdo naivně doufají, že když se budou chovat správně, budou přijati mezi elitu. Nebo aspoň jejich děti. Na druhé straně ti, kdo už takové iluze ztratili.Generálova kampaň ale samozřejmě pracuje s motivem: Když budeš volit našeho kandidáta, můžeš se cítit lepším, ušlechtilejším a vznešenějším člověkem. Na určitou část voličů to zabírá.Začátkem týdne se objevilo prohlášení kostelu Pražské Jezulátko, jehož rektor informoval o uzavření známého poutního místa věřících, protože kostel si nepřeje „zneužití návštěvy Babiše pro jeho předvolební kampaň“. Co si myslíte o podobné společensko-politické angažovanosti služebníka náboženské instituce a zveřejnění názoru komunity bosých karmelitánů?Že někdo nechce ve svém kostele náboženskou agitaci, to by bylo naprosto pochopitelné. Jenže ten stejný kostel provádí agitaci ve prospěch generála Pavla. To je něco, co v katolickém prostředí posledních desetiletí extrémně neobvyklé. Je normální, že církve podporuje jednoho z kandidátů tam, kde ten druhý prosazuje pro církev nepřijatelný program. Když třeba jeden z kandidátů chce církvi nařídit, aby organizovala svatby homosexuálů, snaží se církev zabránit jeho zvolení. To je asi normální.Nicméně tady o nic takového nešlo. Dokonce je tomu tak, že Andrej Babiš je svými stanovisky o něco blíže stanoviskům Vatikánu než generál.Spíš to vypadá, že se vracíme ke vzorci, který tu byl po staletí. Velká část katolických funkcionářů jednoznačně stojí na straně úzké finanční a mocenské elity. Vystupují ostře nepřátelsky proti všemu lidovému a proti všemu českému. Vedle toho jsou vesnické kostely, kam chodí prostí lidé.Čím byste mohl vysvětlit výsledek jediného výrazně vlasteneckého a konzervativního kandidáta Jaroslava Bašty? Jakou bude mít dohru?Dohru to nebude mít vůbec žádnou. Kampaň Jaroslava Bašty byla unáhlená a nepřipravená. Většina voličů ani nezaregistrovala, že takový kandidát existuje. Pak není nic platné, že se jedná o výjimečně ryzího, statečného a vzdělaného člověka.Sociálními sítěmi rezonují obvinění Petra Pavla v proruském směru politiky Babiše a téměř trestný záměr pozvat ruského prezidenta na mírová jednání do Prahy. Nakolik je podobný názor vystrašující pro voliče?Strašení? Proč by měla voliče děsit zpráva o mírových jednáních? Spíš to některé pohoršuje. Pohoršuje to gaučové válečníky, kteří milují pohled na krev a chtějí nekonečnou válku.Myslím, že to není nejsilnější část generálovy kampaně. Nikde na světě voliči nepreferují válku. Stačí připomenout Maďarsko, kde opozice postavila kampaň na tom, že Orbán je údajně Putinův spojenec a skončilo to obrovským Orbánovým triumfem. Ostatně i výzkumy z České republiky ukazují, že víc voličů chce mír než eskalaci války.V úterý a středu se odehrál pokus o vyslovení nedůvěry současné vládě. Je podle Vás pravděpodobnost, že nespokojenost opozice ztvárňující pocit značné částí populace může v budoucnu najít „východisko“ ve vytvoření většího vlasteneckého spolku?Ne. Nemá to žádný praktický význam. Problém opozice je v tom, že je bezmocná, dezorientovaná a zmítaná konspiračními teoriemi. A že radikální opozice je izolovaná od většinové veřejnosti. Že nedokáže mluvit za mlčící většinu. To se spojováním nevyřeší.

