https://cz.sputniknews.com/20230119/peskov-odpovedel-zelenskemu-ktery-zpochybnil-existenci-putina-19106423.html

Peskov odpověděl Zelenskému, který zpochybnil existenci Putina

Peskov odpověděl Zelenskému, který zpochybnil existenci Putina

Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov odpověděl hlavě kyjevského režimu Volodymyru Zelenskému, který zpochybnil existenci Vladimira Putina. 19.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-19T15:12+0100

2023-01-19T15:12+0100

2023-01-19T15:12+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

volodymyr zelenskyj

vladimir putin

dmitrij peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/785/97/7859782_0:31:3073:1760_1920x0_80_0_0_4a2299ab24a1e58d29cd859b27b76110.jpg

„Dá se pochopit, že z ryze psychologického hlediska by pan Zelenskyj dal přednost tomu, aby ani Rusko, ani Putin neexistovali, ale čím dřív si uvědomí, čím dřív si ukrajinský režim uvědomí, že Rusko a Putin existují a budou existovat, tím to bude lepší pro takovou zemi jako Ukrajina,” řekl Peskov novinářům.Kremelský mluvčí označil za „velký problém” pro Kyjev všechno, co souvisí s Ruskem.Peskov dále řekl, že požadavky Moskvy budou tak nebo jinak splněny, proto čím dřív se to stane, tím rychleji bude Kyjev moci zahájit obnovení.Volodymyr Zelenskyj vyslovil včera v projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu pochybnost ohledně toho, že Vladimir Putin je naživu. Prý, není si jistý, s kým se mohou konat potenciální jednání.

https://cz.sputniknews.com/20230117/ukrajinsky-producent-prozradil-proc-zelenskyj-jeste-zije-19100943.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

volodymyr zelenskyj, vladimir putin, dmitrij peskov