https://cz.sputniknews.com/20230120/mluvci-mzv-rf-okomentovala-informaci-o-spojeni-americkych-medii-se-sorosem-19109724.html

Mluvčí MZV RF okomentovala informaci o spojení amerických médií se Sorosem

Mluvčí MZV RF okomentovala informaci o spojení amerických médií se Sorosem

V případě, když bude potvrzena informace o tom, že přední masmédia USA jsou spojena finančně s americkým miliardářem Georgem Sorosem, může být celá americká... 20.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-20T20:33+0100

2023-01-20T20:33+0100

2023-01-20T20:33+0100

svět

george soros

ministerstvo zahraničních věcí

maria zacharovová

rusko

média

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/780/17/7801756_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_91a397d281b0e5c9837307d24c1fb5c0.jpg

Americká organizace Media Research Center (MRC), která zkoumá média, dříve oznámila, že miliardář George Soros, který investoval přes 32 miliard dolarů do svých organizací, navázal díky financování styky s řadou významných představitelů médií v USA a v zahraničí, kteří „vnucují“ milionům lidí jeho názory. V MRC zjistili nejméně 54 významných činitelů masmédií (jsou mezi nimi například novináři NBC a The Washington Post) spojených s organizacemi, které financuje Soros. Průzkum MRC odhalil 253 skupin novinářů a aktivistů, které v období 2016 až 2020 dostávaly financování od Sorosových dobročinných organizací. Miliardáři to umožňuje, „aby zanechal bezprecedentní stopu ve světových médiích“, uvádí se ve zprávě. Mezi myšlenkami liberála Sorose uvádí MRC například zastavení financování policie a „fanatismus LGBT“.„Pro USA je takové prohlášení jaderným výbuchem. Pokud se prokáže, že přední americká média dostávala peníze za úpravu podávaných informací, celá demokracie ve Státech bude zabalena do jejich ústavy a vyhozena na smetiště dějin. Vždyť přece právě Washington vždy trval na tom, že svoboda a nestrannost médií jsou základem demokratického uspořádání státu,“ napsala Zacharovová na svém Telegram kanálu.

https://cz.sputniknews.com/20230120/v-konfliktu-na-ukrajine-prichazi-zlomovy-moment-prohlasil-sef-pentagonu-19109395.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

george soros, ministerstvo zahraničních věcí, maria zacharovová, rusko, média