Syrská vláda společně s Ruskem dělá vše pro to, aby se Idlib co nejdříve vrátil do lůna vlasti

Syrská vláda společně s Ruskem dělá vše pro to, aby se Idlib co nejdříve vrátil do lůna vlasti

Tair Salhab, gubernátor syrské provincie Idlib, v exkluzivním rozhovoru pro Sputnik řekl, že návrat všech měst a vesnic regionu Idlib do lůna syrského státu je... 20.01.2023

„Každý den dostáváme desítky zpráv a dopisů od civilistů z oblastí kontrolovaných teroristickými organizacemi na venkově. Tito lidé čekají na návrat vládní armády a úplné osvobození provincie. Často píší, že militanti zatýkají, unášejí a zabíjejí místní obyvatele, nutí je platit velmi vysoké měsíční částky na podporu militantů a prostě je okrádají. Tito lidé chtějí od Damašku ochranu,“ řekl.Gubernátor upozornil na skutečnost, že obyvatelstvo obcí, které nejsou pod kontrolou Damašku, si pravidelně stěžuje, že je militanti z Džabhat al-Nusrá okrádají o potraviny a humanitární pomoc, které pak prodávají za přemrštěné ceny na trzích místním obyvatelům.V rozhovoru o pokusech vrátit území pod kontrolu vládních sil Tahir Salhab zdůraznil:Dodal: „Syrský stát v předchozích letech pracoval na otevření humanitárních koridorů k zajištění odchodu civilistů z oblastí kontrolovaných militanty, ale ozbrojené skupiny tomu vždy bránily: nadále blokují silnice, které vedou do oblastí kontrolovaných vládou. Je nesmírně těžké vytáhnout lidi z rukou teroristů, kteří je používají jako živé štíty.“Po návratu řady měst a obcí v Idlibu pod kontrolu vládní armády se nakonec mohlo do svých domovů vrátit asi 60 000 uprchlíků. Podle gubernátora provincie pomáhala syrským úřadům při repatriaci i ruská armáda.„Nyní pracujeme na návratu obyvatelstva do města Maarret al-Nuuman na jihovýchodě provincie. S rychlým a kvalitním zajištěním bezpečnosti a logistikou nám pomáhají naši ruští přátelé a partneři. My se zase snažíme co nejdříve vybudovat infrastrukturu pro pohodlný život lidí v nedávno navráceném městě,“ shrnul gubernátor.

