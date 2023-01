https://cz.sputniknews.com/20230120/usa-oduvodnily-nutnost-dobyti-krymu-ukrajinou-19108579.html

USA odůvodnily nutnost dobytí Krymu Ukrajinou

Náměstkyně oficiálního mluvčího Pentagonu Sabrina Singhová odůvodnila nutnost dobytí Krymu Ukrajinou tím, že je třeba poslat Rusku „ohromnou zprávu“. 20.01.2023, Sputnik Česká republika

Oficiální mluvčí MZV USA Ned Price, kdy odpovídal dříve na otázku, jestli podpoří USA útok Ukrajiny na Krym za použití systémů, které jí poskytl Západ, prohlásil, že Kyjev sám rozhoduje o tom, jak má západních zbraní užívat. Price zdůraznil, že USA nepodněcují Ukrajinu k útokům na RF ani jim nenapomáhají, neuznávají však Krym za ruské území.List The New York Times přitom napsal s odvoláním na vlastní zdroje, že administrativa prezidenta USA Joea Bidena začíná uznávat, že Kyjev může potřebovat dodatečné síly k útoku na území Krymu, což umožní posílit pozici kyjevské moci v budoucích jednáních.Singhová také novinářům doporučila, aby se obrátili s touto otázkou na Ukrajince.Krym se stal ruským regionem v březnu roku 2014 podle výsledků referenda uspořádaného po státním převratu na Ukrajině. V referendu se vyslovilo 96,77% voličů na Krymu a 95,6% v Sevastopolu pro zapojení do složení Ruska. Ukrajina pokládá i nadále Krym za své dočasně okupované území, a mnozí západní země v tom Kyjev podporují. Vedení Ruska ze své strany nejednou prohlásilo, že obyvatelé Krymu hlasovali pro znovusjednocení s Ruskem demokratickou cestou, v plném souladu s mezinárodním právem a se Stanovami OSN. Podle slov prezidenta RF Vladimira Putina je otázka Krymu „definitivně vyřešena“.

