V Dánsku litují předání svých houfnic Caesar Ukrajině

V Dánsku litují předání svých houfnic Caesar Ukrajině

Předání Ukrajině houfnic Caesar se stalo „bolestivým“ krokem, který Dánsko připravil o důležitý prvek obrany, prohlásil v rozhovoru pro noviny Berlingske... 20.01.2023, Sputnik Česká republika

Dánské úřady se dříve rozhodly poskytnout Ukrajině všech 19 samohybných houfnic Caesar objednaných ve Francii.Jak podotkl Christensen, v daném případě nejde o předání zbraní ze starých zásob, ale o systém, který tvoří základ bojových možností dánské armády. Podle jeho slov Dánsko čekalo dlouhá léta na tento dělostřelecký systém, francouzské houfnice se plánovalo zařadit do složení formované brigády čítající čtyři tisíce lidí.Christensen přitom zkritizoval prohlášení ministra obrany Dánska Jakoba Ellemanna-Jensena o tom, že se už hledá náhrada pro Caesary. „Byla příčina, proč se ministerstvo obrany Dánska rozhodlo pro nákup těchto francouzských houfnic. Je to systém adaptovaný potřebám dánské armády,“ podotkl.Odborník dodal, že najít jiný podobný systém je sice možno, ale v současné době objednává vojenskou techniku „celý svět“. „A to znamená, že si nemůžete tak jednoduše najít 19 alternativních houfnic,“ resumoval Christensen.Rusko zaslalo dříve nótu členským zemím NATO kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že jakékoli náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou pro Rusko zákonnými terči. Na MZV RF prohlásili, že země NATO „hrají s ohněm“, když dodávají zbraně Ukrajině. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou podotkl, že zásobování Ukrajiny zbraněmi ze Západu nenapomáhá úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít záporný účinek.

