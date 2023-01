https://cz.sputniknews.com/20230121/analytici-the-washington-post-spocitali-mnozstvi-zoldaku-v-radach-os-ukrajiny-19108313.html

Analytici The Washington Post spočítali množství žoldáků v řadách OS Ukrajiny

Analytici The Washington Post spočítali množství žoldáků v řadách OS Ukrajiny

Přibližně 1 až 3 tisíce zahraničních žoldáků bojuje nyní na straně ukrajinských vojsk, oznámil list The Washington Post s odvoláním na analytiky a vědce, kteří... 21.01.2023, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že loni na jaře ukrajinští úředníci tvrdili, že na jejich straně bojuje 20 tisíc žoldáků z 50 zemí. Jejich drtivá většina se ale vrátila do vlasti pravděpodobně ještě do léta. Podle informace listu měli mnozí z nich větší zájem o pózování pro Instagram, než o těžké bojové akce, jiní se až příliš snažili uskutečnit fantazie ze hry Call of Duty, a někteří se podezřívají z krádeže nebo sexuálního násilí, anebo vyšlo najevo, že uprchli před trestním stíháním ve vlasti.Na začátku listopadu oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová prohlásila, že na Ukrajinu dorazilo přes 8 tisíc žoldáků z více než 60 zemí, nejpočetnější skupiny jsou z Polska, USA, Kanady, Rumunska a Velké Británie, a to nehledě na to, že v mnoha zemích je žoldnéřství zákonodárně zakázáno a trestně stíháno. Přes 3 tisíce zahraničních bojovníků už bylo do té doby zničeno, a stejný jejich počet se vrátil domů.

