https://cz.sputniknews.com/20230121/elon-musk-zhodnotil-plany-usa-podporit-ukrajinu-v-dobyti-krymu-19112898.html

Elon Musk zhodnotil plány USA podpořit Ukrajinu v dobytí Krymu

Elon Musk zhodnotil plány USA podpořit Ukrajinu v dobytí Krymu

Americký podnikatel Elon Musk zkritizoval ochotu USA podpořit Ukrajinu v případě, když se pokusí zaútočit na Krym. 21.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-21T16:05+0100

2023-01-21T16:05+0100

2023-01-21T16:05+0100

svět

elon musk

krym

ukrajina

usa

eskalace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/670/30/6703001_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_bc20a340c317e62f233dc20fff8477ea.jpg

Takto zareagoval na nedávný příspěvek listu The New York Times, podle něhož začíná administrativa prezidenta USA Joea Bidena uznávat, že Ukrajina bude možná potřebovat dodatečné síly pro útok na území Krymu, což umožní posílit pozici kyjevské vlády v budoucích jednáních. Jak podotýká list, v Bílém domě až donedávna odmítali poskytovat Kyjevu zbraně pro útok na cíle na tomto poloostrově, nyní se ale „stává tato linie mírnější“.Náměstkyně oficiálního mluvčího Pentagonu Sabrina Singhová dříve prohlásila, že USA budou podporovat Ukrajinu mj. i v eventuální operaci pro dobytí Krymu. Předseda krymského parlamentu Vladimir Konstantinov v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že pokusí-li se kyjevská vláda o agresi proti Krymu, ať si potom nenaříká, když dostane odvetný úder. Senátor RF za Krym Sergej Cekov prohlásil, že návrat Krymu do složení Ukrajiny, mj. pomocí síly, je nereálný, je pravděpodobnější, že z politické mapy zmizí jednotlivé státy.

https://cz.sputniknews.com/20230120/usa-oduvodnily-nutnost-dobyti-krymu-ukrajinou-19108579.html

krym

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

elon musk, krym, ukrajina, usa, eskalace