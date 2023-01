https://cz.sputniknews.com/20230121/kyjev-spesne-stahuje-rezervy-do-zaporozske-oblasti-19113971.html

Kyjev spěšně stahuje rezervy do Záporožské oblasti

Kyjev spěšně stahuje rezervy do Záporožské oblasti

Kyjevský režim spěšně přemísťuje rezervy na záporožský úsek fronty, oznámil předseda hnutí Jsme spolu s Ruskem, člen hlavní rady administrativy Záporožské... 21.01.2023

„V současné době se spěšné přemísťují rezervy ze Záporožsko-Krivorožského směru, tedy z Dněpropetrovské oblasti, z okolí Krivého Rohu aj. do Záporožské oblasti, blíž k linii bojového dotyku, aby mohlo působit těžké dělostřelectvo a salvové raketomety,“ řekl.Podle slov Rogova v posledních dnech se ruské armádě podařilo vzít pod úplnou palebnou kontrolu trasu Kamenskoje – Orechov, po níž probíhá hlavní zásobování ukrajinských vojsk.„V daném okamžiku vojáci OS Ukrajiny pociťují velký nedostatek munice. Vystřelí na naše pozice jednu nebo dvě střely, a to je všechno. Dříve jich vystřelovali 15 až 20, a dokonce i více. Je to spojeno s tím, že byla porušena logistika poté, co byla vzata pod kontrolu silnice podél linie bojového dotyku, a byla také zničena skladiště těchto zbraní a munice,“ dodal úředník.

