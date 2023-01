https://cz.sputniknews.com/20230121/nemecka-policie-vyhnala-tri-ukrajinky-z-utulku-19112434.html

Německá policie vyhnala tři Ukrajinky z útulku

Německá policie vyhnala tři Ukrajinky z útulku

Ukrajinská uprchlice si postěžovala novinám Die Tageszeitung na počínání německé policie, která vyhnala ji a další dvě Ukrajinky v noci na ulici po konfliktu v... 21.01.2023, Sputnik Česká republika

K incidentu došlo ještě loni v listopadu, vyšetřování přitom dosud pokračuje, a všechny okolnosti incidentu nebyly zatím zcela vyjasněny. Jak podotýkají noviny, události z onoho dne „zanechaly hořké vzpomínky“ u třech Ukrajinek, které byly účastnicemi incidentu.Podle slov 32leté Inny, bydlela v městském útulku spolu s jinými ženami. Onoho večera se jedna z jejích sousedek pohádala s jinou ženou, a poté do jejich stanu „vtrhli“ nečekaně příslušníci bezpečnostní služby včetně náčelníka stráže útulku.Šéf bezpečnostní služby „začal křičet“ a žádal, aby účastníce hádky stan opustily. Ukrajinky mu přitom nerozuměly, protože neuměly německy. Inna začala natáčet strážce na video, jejich náčelník ale „projevil agresi“ a požádal, aby stan také opustila. V konečném důsledku dorazila na místo incidentu policie a vyhnala tři ženy ven, odůvodnila to rvačkou, k níž v útulku došlo, a strážci je zpátky nepustili. Ženy musely nocovat v parku, do útulku je pustili teprve ráno.Jak řekla Inna, den poté udělali v jejich stanu prohlídku, hledali alkohol, ale nenašli. Poté se Ukrajinky pokoušely neúspěšně v průběhu dvou dnů zjistit příčinu, proč byly vyhnány ven. Na policii oznámili, že všechny tři byly „v bezmocném stavu“, přitom místní úřady prohlásily, že strážci Ukrajinkám ihned navrhli, aby se vrátily do útulku za podmínky, že budou dodržovat pravidla pobytu, ženy to ale odmítly.Podle informace německého MV je na území SRN zaregistrováno něco přes jeden milion uprchlíků z Ukrajiny.

