Scholz zklamal USA svým rozhodnutím o Ukrajině

Odmítnutí kancléře Německa Olafa Scholze dodávat tanky Leopard 2 Ukrajině podstatně ovlivní vojenské plány Kyjeva, píše list The New York Times. 21.01.2023, Sputnik Česká republika

„Ukrajinci se netají tím, že ať už oceňují pomoc svých spojenců jakkoli vysoko, nestačí jim to, co od nich dostávají. Kdy dříve v tomto týdnu oznámila Británie dodávky tanků Challenger 2, ministr zahraničí a ministr obrany Ukrajiny učinili společné prohlášení, v němž britské vládě sice poděkovali, ale dodali, že „to nebude stačit k dosažení operativních cílů,“ uvádí se v příspěvku.V článku se podotýká, že americké oficiální osoby byly zjevně zklamány jednáním s vládou SRN v tomto týdnu.Podle názoru autorů, i když Německo neřeklo „ano“ dodávkám tanků Leopard v tomto týdnu, neřeklo ani „ne“ – aspoň prozatím. Ukrajina má však velmi málo času na to, aby zahájila potenciálně rozhodující jarní ofenzívu, resumovali autoři příspěvku.Berlín se zatím zdržuje dodávek tanků Leopard 2 Ukrajině. V posledních dnech se tlak na kancléře SRN Olafa Scholze v této otázce znatelně zesílil. Hlavy několika členských států EU ho veřejně vyzvaly k tomu, aby přijal kladné rozhodnutí.

