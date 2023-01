https://cz.sputniknews.com/20230122/italie-poskytla-ukrajine-vojenskou-pomoc-za-miliardu-eur-sdelilo-italske-ministerstvo-zahranici-19117150.html

Itálie poskytla Ukrajině vojenskou pomoc za miliardu eur, sdělilo italské ministerstvo zahraničí

Itálie poskytla Ukrajině vojenskou pomoc za miliardu eur, sdělilo italské ministerstvo zahraničí

Vicepremiér a ministr zahraničí Itálie Antonio Tajani prohlásil, že celková částka italské vojenské pomoci Ukrajině činila přibližně miliardu eur. 22.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-22T22:44+0100

2023-01-22T22:44+0100

2023-01-22T22:44+0100

svět

itálie

ukrajina

vojenská pomoc

ministerstvo zahraničních věcí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/948/35/9483579_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b5162c17ae3dd2d09cf1eb66128b6530.jpg

„Itálie již poslala Ukrajině pět balíčků pomoci ve sféře obrany v hodnotě přibližně jedné miliardy eur. Připravujeme šestý balíček se systémy PVO. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba poděkoval za podporu a já jsem zopakoval, že (podpora – pozn. red.) bude pokračovat,” řekl v rozhovoru pro noviny Corriere della Sera.Tajani také potvrdil, že Itálie „spolu s Francií dokončuje práci” na odeslání systému PVO Samp/T. Kromě toho „jsou další akce, na kterých pracujeme konfidenciálně”.Noviny Corriere della Sera v sobotu napsaly, že Itálie zvažuje možnost předání systému PVO Samp/T Slovensku, které pak předá svůj systém Patriot Ukrajině.Italská média předtím napsala, že rozhodnutí o dodávkách systémů PVO Ukrajině bylo odloženo do února. Za příčinu byly označeny třenice ve vládní koalici, vysoká cena protivzdušných systémů Samp/T a jejich malý počet v italské armádě, celkem pouhých pět. Plná cena jedné baterie prý činí 750 milionů eur, ale varianta, kterou by Itálie mohla předat Ukrajině, by stála 250 milionů, protože druhou část systému by mohla dodat Francie.

https://cz.sputniknews.com/20230121/italie-muze-dodat-ukrajine-system-pvo-prostrednictvim-slovenska-19113596.html

itálie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

itálie, ukrajina, vojenská pomoc, ministerstvo zahraničních věcí