Německo blokuje rozhodnutí EU o dodávkách tanků Ukrajině, prohlásil Borrell

Německo je země, která v mnohém nedovoluje EU přijímat rozhodnutí o dodávkách tanků na Ukrajinu, řekl vysoký zástupce EU pro zahraničí a bezpečnostní politiku... 22.01.2023, Sputnik Česká republika

„Osobně se domnívám, že za dnešního stavu války je třeba dodávat Ukrajině tanky, aby mohla nejen brzdit, ale také odrážet (ruskou armádu). Je to politické rozhodnutí, které nebylo dodnes přijato hlavně kvůli neochotě Německa. Ale když se to nestane, válka se prodlouží do příštího jara, kdy se Rusko pravděpodobně pokusí o novou ofenzívu,” řekl Borrell.Poznamenal přitom, že nehledě na to, že dodávky útočných zbraní mohou být velmi riskantním rozhodnutím, jež může způsobit eskalaci, musí dnes státy EU na toto riziko přistoupit.V tomto kontextu vysvětlil, že spor o dodávky bojových letounů byl již vyčerpán. Místo toho dodávají země unie protivzdušné zbraně, které se osvědčily v konfliktu. Borrel také upozornil na to, že EU pomáhá Ukrajině nejen ve vojenské sféře.„Podnikli jsme průzkum s cílem zjištění celkové pomoci Ukrajině a zjistili jsme, že činí asi 50 miliard eur. Je to ekonomická pomoc na podporu existence země, ekonomická, finanční, humanitární, pomoc běžencům… Poskytli jsme Ukrajině také vojenskou pomoc, 3,5 miliardy z Evropského fondu a přes 7,5 miliardy ze státních příspěvků,” připomněl Borrel.Přiznal také, že ve světovém společenství existuje názor, že Evropa a Západ obětuje více času a peněz na zbraně, ale ne na diplomacii a dialog. On však považuje tuto kritiku za neodůvodněnou, protože Rusko si zatím jednání nepřeje.„Musíme vést jednání, ale k válce stačí, aby jeden z nás chtěl válku, ale pro mír jsou potřeba minimálně dva,” řekl Borrel.

