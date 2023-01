https://cz.sputniknews.com/20230122/plyn-jako-ferrari-co-zpusobi-odmitnuti-ruskych-energii-19117949.html

Plyn jako Ferrari. Co způsobí odmítnutí ruských energií?

Plyn jako Ferrari. Co způsobí odmítnutí ruských energií?

Německý ministr hospodářství za stranu Zelených Robert Habeck v těchto dnech na pozadí hald uhlí prohlásil, že Německo je nuceno dovážet takové množství uhlí... 22.01.2023

Před začátkem ruské speciální operace na Ukrajině dovážela Evropa přibližně 155 miliard kubíků ruského zemního plynu ročně. Ke konci roku 2022 se dodávky z RF snížily oproti předcházejícímu roku o téměř 80 %. (Zdroj: Bruegel).Je známo, že Ukrajina zavřela v květnu plynovou trasu do Evropy přes tranzitní uzel Sochranovka. Stojí za zmínku, že Gazprom přece jen dodával na žádost Evropy a kvůli opravám Nord Stream 1 dočasně plyn do Západní Evropy přes Ukrajinu.Druhá plynová trasa přestala fungovat, když Polsko odmítlo splnit požadavek Ruska ohledně platby za plyn v rublech, po čemž byly dodávky zrušeny.Ještě jedna trasa, plynovod Nord Stream, byl vyhozen do povětří, přičemž Gazprom byl puštěn k místu exploze s velkým zpožděním a jen nakrátko.Avšak linka Nord Stream 2, která zůstala nedotčena, rovněž nebude uvedena do provozu, kromě jiného i proto, že podle údajů spolkového ministerstva hospodářství nemá Nord Stream 2 AG certifikát jako nezávislý provozovatel dopravní sítě. Německá dceřiná společnost Nord Stream 2 Gas for Europe, která je nezbytná pro certifikaci, byla nedávno zlikvidována. Rusko však dodržuje své smluvní závazky ohledně dodávek plynu přes Ukrajinu a plynovod TurkStream.Nedostatek plynu v Evropě byl do značné míry nahrazen importem dražšího LNG z USA, Kataru a dalších zemí.V Česku, které téměř stoprocentně závisí na dovozu ruského plynu, zajistí LNG jenom třetinu roční spotřeby plynu. Do ČR proudí již čtyři měsíce plyn z LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu. O kolik je tento plyn dražší než ruský?Česká energetická společnost, která jedná o dodávkách, neprozrazuje cenu a tvrdí, že nakupuje plyn za spotové ceny, které se každý den mění. Nicméně LNG přijde Česko podle údajů českého Forbesu 3,5 dráž než ruský plyn.USA dnes přemlouvají Evropany, aby podepsali dlouhodobé smlouvy o dodávkách LNG. Rusko nabízelo totéž, jenže za mnohem nižší ceny.Premiér Petr Fiala rád mluví, že v Česku bude plynu dost, ale ani jednou neřekl, kolik bude stát. „Přátele, dost máme v ČR i třeba vozů Ferrari, ale málo kdo v něm jezdí,“ reagoval na slova premiéra ve Sněmovně poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna.

