Polský premiér promluvil o nové koalici pro dodávky techniky na Ukrajinu bez Německa

2023-01-22T19:04+0100

Morawiecki dodal, že by rád uslyšel od Berlína jasnou odpověď, mohou-li jiné země, které mají tanky Leopard ve svém arzenálu, předat je Ukrajině.Podle premiérova názoru se Německo dostalo do pasti, kterou si samo přichystalo, protože léta provádělo politiku sbližování s Ruskem.Tento týden se na americké letecké základně Ramstein v Německu uskutečnilo jednání kontaktní skupiny NATO pro podporu Ukrajině, na němž se projednávala otázka navýšení vojenské pomoci Kyjevu. Jeho účastníkům se však nepodařilo dosáhnout konsensu ohledně dodávek německých tanků. Berlín to zatím odmítá, přestože tlak na kancléře Olafa Scholze výrazně vzrostl.

