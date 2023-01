https://cz.sputniknews.com/20230122/svedsky-premier-oznacil-paleni-koranu-pred-tureckou-ambasadou-za-projev-neucty-19117558.html

Švédský premiér označil pálení Koránu před tureckou ambasádou za projev neúcty

Švédský premiér označil pálení Koránu před tureckou ambasádou za projev neúcty

„Svoboda slova je základem demokracie. Ale to, co je zákonné, ještě neznamená vhodné. Spalování knih, které jsou pro mnohé lidi posvátné, je projevem neúcty. Chci vyslovit soucit všem muslimům uraženým tím, co se dnes stalo ve Stockholmu,” napsal premiér.Další akce předsedy pravicové extremistické strany Tvrdá linie Rasmuse Paludana s veřejným spálením Koránu se konala před budovou tureckého velvyslanectví v policií obklíčeném areálu v Diplomatickém městečku ve Stockholmu.Paludan během svého projevu zkritizoval NATO, Turecko a prezidenta Tayyipa Erdogana, předvedl také karikaturu na proroka Mohameda.Strana byla založena Paludanem v roce 2017, je známá četnými protiislámskými videi na YouTube, na kterých politik veřejně spálil Korán a označil to za vzdání holdu svobodě slova. Jeho strana požaduje zákaz islámu a deportaci všech „nezápadních osob, kterým byl poskytnut azyl”.Turecké ministerstvo zahraničí zveřejnilo v sobotu prohlášení, v němž rozhodně odsoudilo spálení Koránu ve Stockholmu u budovy tureckého velvyslanectví. Ministerstvo to označilo za „přímé porušení Švédskem podepsaného třístranného (pozn.: také za účasti Finska) memoranda (o vstupu do NATO).” Turecké ministertsvo ještě jednou vyzvalo Švédsko, aby podniklo konkrétní kroky za účelem plnění závazků týkajících se boje proti terorismu, které jsou zakotveny v memorandu.

