Turecko obvinilo Švédsko z porušení závazků ohledně vstupu do NATO

Portál News včera informoval, že Rasmus Paludan, předseda dánské krajně pravicové strany Tvrdá linie, získal povolení k uspořádání před tureckou ambasádou ve Stockholmu akce se spálením Koránu. Konala se v sobotu v 14:00 SEČ.Upozornili, že prohlášení o věrnosti závazkům a jejich plnění jsou dvě různé věci.„Ještě jednou zdůrazňujeme, že očekáváme od Švédska konkrétní a účinné kroky kromě rétoriky, zvlášť v boji s terorismem, v souladu s jeho závazky podle třístranného memoranda,” uvádí se v prohlášení.Turecký ministr národní obrany Hulusi Akar informoval předtím v sobotu o zrušení návštěvy jeho švédského kolegy Påla Jonsona v Turecku 27. ledna, poněvadž „to již nemá smysl”.Minulý týden zrušila Ankara také návštěvu předsedy švédského parlamentu Andrease Norléna. Stalo se to poté, co stoupenci Kurdistánské dělnické strany zakázané v Turecku uspořádali ve Stockholmu akci, na které vykřikovali urážky na adresu Recepa Tayyipa Erdogana. Hlavní prokuratura v Ankaře zahájila v souvislosti s tím trestní řízení.Finsko a Švédsko přijaly rozhodnutí o vstupu do NATO 18. května 2022 kvůli událostem na Ukrajině. Jejich žádosti již schválilo 28 zemí aliance, ale Maďarsko a Turecko je neratifikovaly.Ankara požaduje, aby Stockholm a Helsinky přestaly podporovat Kurdistánskou dělnickou stranu a vydaly aktivisty, které jsou v Turecku považováni za spojené s terorismem. Turecká vláda nejednou upozorňovala, že bez splnění těchto slibů nedojde k pokroku v otázce přijetí těchto severních zemí do NATO.

