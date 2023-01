https://cz.sputniknews.com/20230123/byvaly-recky-ministr-energetiky-evropa-plati-vysokou-cenu-za-zemni-plyn-ktery-ted-musi-kupovat-19123467.html

Bývalý řecký ministr energetiky: Evropa platí vysokou cenu za zemní plyn, který teď musí kupovat

Bývalý řecký ministr energetiky Panagiotis Lafazanis v rámci komentáře k prohlášení německého ministra hospodářství Habecka, že „Putin uzavřel plynový... 23.01.2023, Sputnik Česká republika

„Obecně platí, že to, co řecký politický establishment a evropský politický establishment říkají o vývoji ukrajinské války a jejích důsledcích, je velká lež. Neustále lžou a snaží se oklamat jak Řeky, tak všechny ostatní evropské národy. Evropa totiž svou politikou rozpoutala válku na Ukrajině a následně vstoupila (do ní - pozn. red.) a účastní se této války pomocí zbraní, žoldáků a finanční pomoci (Ukrajině). Nyní Evropa nedělá nic jiného kromě samorozpadu a destrukce. To se dnes děje s Evropou.Evropa platí vysokou cenu za drahý zemní plyn, který teď musí kupovat. Důsledky pro zásobování energií (Evropy - pozn. red.) jsou rovněž těžké a nese za ně plnou odpovědnost sama Evropa.EU dnes prožívá bezprecedentní zbídačení a chudobu, kterou nepoznala od druhé světové války, a bohužel, pokud bude nadále vyhrocovat agresivní protiruskou hysterii studené války, pokud se bude i nadále aktivně účastnit války na Ukrajině, tím rychleji dojde Evropa k velkému sebezničení. Evropa nemá budoucnost a její obyvatelé se musí připravit na to, že budou žít mnohem hůře než dnes,“ řekl Panagiotis Lafazanis.Energetickou politiku Německa podrobil kritice bývalý rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache, který označil za lež tvrzení o vině Ruska ze vzniklé situace a předpověděl zemi problémy v průmyslu. Má za to, že když vláda prozradí pravdu, bude muset „přiznat, že je zodpovědná za tento negativní vývoj.”

https://cz.sputniknews.com/20230122/v-nemecku-se-boji-rict-lidem-pravdu-o-problemech-s-plynem-uvedl-byvaly-rakousky-vicekancler-strache-19119131.html

