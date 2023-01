https://cz.sputniknews.com/20230123/lavrov-zapad-chce-vratit-rusko-do-hranic-z-roku-1991-19123142.html

Lavrov: Západ chce vrátit Rusko do hranic z roku 1991

Lavrov: Západ chce vrátit Rusko do hranic z roku 1991

Představitelé Západu přímo říkají Kyjevu, že na jednání s Ruskem je příliš brzy, jednání ohledně konfliktu musí začít z pozice silného a vrátit Rusko do hranic... 23.01.2023, Sputnik Česká republika

„Nikdo (z novinářů – pozn. red.) se neptá našich západních kolegů, kteří pravidelně, ať už ústy pana (Josepa) Borrella, nebo ústy generálního tajemníka NATO pana (Jense) Stoltenberga, případně ústy zástupců americké administrativy či Evropské unie, prohlašují, že pro Ukrajinu je zatím příliš brzy na to, aby začala vyjednávat. Je třeba v této situaci více vyhrát a zahájit jednání z pozice silného. Vždyť to přímo říkají, že je nutné vrátit Rusko do hranic z roku 1991,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci po jednání s jihoafrickou ministryní zahraničí Nadeli Pandorovou.Ministr Lavrov také zdůraznil, že Rusko neodmítá jednání s Ukrajinou a čím déle bude Západ odmítat jednání, tím těžší bude najít řešení konfliktu. V rámci odpovědi na otázku o zemích, které by mohly být prostředníkem při řešení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, Lavrov poznamenal, že Volodymyr Zelenskyj „v září minulého roku podepsal dekret, oficiální dokument, který zakazuje jakémukoli ukrajinskému úředníkovi vyjednávat s ruskou stranou“.„Proto je možné požádat jakéhokoli zprostředkovatele, aby objasnil, jak ukrajinská strana vidí další vývoj událostí,“ dodal ministr.

