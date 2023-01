https://cz.sputniknews.com/20230123/nasledkem-odmitani-levneho-plynu-z-rf-pada-evropa-a-cr-do-recese-tvrdi-stepan-co-prinese-rok-2023-19124362.html

Následkem odmítání levného plynu z RF padá Evropa a ČR do recese, tvrdí Štěpán. Co přinese rok 2023?

Robert Habeck se vymluvil při návratu k uhlí a nedostatku plynu v Německu na Rusko. Dosavadní a dlouholetý dodavatel fosilních paliv své závazky přitom... 23.01.2023, Sputnik Česká republika

Podle slov německého ministra hospodářství a ochranu klimatu Roberta Habecka je SRN nucena dovážet uhlí ve velkém objemu kvůli tomu, že ruský prezident údajně zavřel kohoutek s plynem. Rusko přitom vždy smlouvy dodržovalo a dodávky plynu do Evropy jednostranně nepřerušilo. Čím lze tento dvojí metr vysvětlit?Ing. Vladimír Štěpán: Tady je odpověď jednoduchá, ty důvody jsou politické. Evropská unie se rozhodla, že se zbaví dodávek všech surovin, které pocházejí z Ruska, z politických důvodů. U těch zdrojů, kde to není možné, si to vyžádá nějaký čas, ale zbaví se jich stejně. Když potom vidíme, jak je to v praxi, tak dochází k tomu, že státy Evropské unie, téměř všechny, tento zákaz dovozu porušují a (zdroje) kupují.Třeba Francie, Holandsko, Belgie, Španělsko kupují ruské LNG nebo samozřejmě i USA. A zrovna tak, co se týče ruské ropy, tady platí to samé. Británie tvrdí, že z Ruska nic nedováží, a najednou se objeví v novinách zpráva, že přijíždí několik tankerů do Británie s ruskou ropou, když je levnější. Je to takový dvojí metr: na jedné straně jsou prohlášení politiků a na druhé straně v praxi ty státy dělají, že o tom neví, a jejich firmy dovážejí dál ty (ruské) suroviny, nebo samy o sobě to nařízení porušují.Bohužel tedy Česká republika patří právě k těm státům, které by se zcela důsledně chtěly zbavit ruských surovin, to je celkem jasné. Na druhou stranu bohužel neuvádějí pravdu o tom, jaké důsledky to má na energetiku a ekonomiku České republiky. Zrovna dneska/včera vyšlo najevo, že americký LNG, který se dováží do Evropy a do České republiky, je horší kvality. Pokud jde o výhřevnost, má jiné parametry a jsou tam i nějaké nečistoty. Vlastně až doteď se pořád o kvalitě LNG nemluvilo… Nyní vychází najevo, že právě kvalita kolísá. Třeba bych řekl, že ruský plyn má 90 % metanu, tak tady na tomto (novém plynu) máte 70 až 90 %. Pro některé firmy je nepřijatelné, aby kvalita a výhřevnost takhle kolísala, to prostě nemůžou dovolit pro provoz a svoji výrobu. No a takhle to je se vším.Potom poslední vyjádření rakouského ministra zahraničí, který uvedl, že je nutné s Ruskem dál počítat, že je částí Evropy. Řekl, že zkrátka i válka jednou skončí a vrátí se normální vztahy. To je skupina některých evropských států, třeba Itálie a Francie. Tyto státy sice uvádějí, že podpora Ukrajině je možná a (vyslovují) souhlas s válkou na Ukrajině. Na druhou stranu pak vyjde článek, kde je uvedeno, že vlastně ty západoevropské firmy, které měly stáhnout z Ruska výrobu, to provedly jenom z jedné desetiny. Takhle je to se vším.Zrovna tak jako takové ty dezinformace typu, že sankce proti Rusku poškozují ruskou ekonomiku. Ve skutečnosti, když se potom člověk podívá na čísla, tak zjistí, že nejvíce poškozují Evropskou unii a z ní nejvíc ještě Českou republiku. Kdo na tom vydělává? Několik států jako USA a i Rusko, protože díky těm vyšším cenám prostě příjem je evidentně za ty suroviny vyšší. To je celé bych řekl dost zoufalé divadlo.Objevují se i takové zprávy, jako právě výrok rakouského ministra zahraničí, že vlastně Rusko nebylo nikdy připuštěno k jednání o ukončení války. Pokud je nějaké seskupení států, které jedná o míru, tak tam nepřizvou zástupce Ruska.Tady v ČR je to jinak, než se asi uvádí v Rusku… Jsou to všechno informace, které prokazují, že je dost veliká touha po tom, aby válka už nějakým způsobem skončila. Jenom se čeká, kdo vlastně s tím přijde první. Návrhy se pomaličku objevují. Na druhou stranu zase sílí dodávky zbraní a těžké techniky na Ukrajinu. V ČR jsou dvě stejně početné skupiny obyvatelstva: jedna je pro nekritické pokračování podpory Ukrajiny. Protože Česká republika na to nemá jako stát, který se zadlužuje nejvíc na světě, a z těchto finančních důvodů souhlas s podporou Ukrajiny velmi výrazně klesá.Jaký vliv má odmítnutí ruského plynu na blahobyt českých občanů a na spolehlivost dodávek energetických zdrojů?Vladimír Štěpán: Na začátku zimy byla velká obava, že zůstaneme bez plynu, protože máme jenom plovoucí LNG terminál v Holandsku a plyn v zásobnících, které ale vlastní německé firmy… Jenomže přišla teplá zima, a právě díky odmítání levného ruského plynu a dalších zdrojů z Ruska státy EU včetně České republiky spadají zcela jasně do recese. Tím pádem klesne spotřeba plynu. Letos právě z důvodu počasí a toho, že průmysl přestává vyrábět, klesne (spotřeba plynu) o 30 % meziročně. To samozřejmě znamená, že firmy mají nižší náklady a obyvatelé mají menší spotřebu plynu. Svým způsobem by tyto dva faktory tak snížily riziko fyzických dodávek plynu do ČR. Pokud se neposune zima a nezačne v únoru mrazivé počasí, či v březnu nebo dubnu, to by se ty obavy z nedostatku plynu vrátily.Problém teď je, že plyn nakupuje stát prostřednictvím ČEZu za extrémně vysoké ceny. Česká republika má zastropování cen na nejvyšší úrovni v Evropě. Je to čtyřikrát výš než na Slovensku, dvakrát vyšší než v Rakousku a podobně. Češi přežívají, ale ceny zboží v Německu jsou o třetinu nižší, v Polsku o třetinu a více nižší než v ČR, což je absolutně nenormální. Je to u veškerého zboží, a to nemluvím ani o cenách plynu, elektřiny a tak dále. Promítá se to takhle: fyzicky to vypadá, že pokud počasí bude v zimě příznivé, tak plyn bude. Výsledkem je prudké zadlužování ČR asi nejvyšším tempem na světě. Budeme mít veliké ekonomické problémy a bude se to řešit teď zvyšováním daní. Čeká se na volbu prezidenta, až to dopadne, tak potom asi začne proces toho zvyšování daní a další zvyšování cen. Jde to postupně a bude to sílit v průběhu roku 2023.

