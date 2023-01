Rusko snižuje úroveň diplomatického styku s Estonskem

https://cz.sputniknews.com/20230123/rusko-snizuje-uroven-diplomatickeho-styku-s-estonskem-19122751.html

„Estonské vedení ničí v posledních letech cílevědomě celý komplex vztahů s Ruskem. Totální rusofobie, kultivování nepřátelství vůči naší zemi povýšil Tallinn na státní politiku,” praví se v prohlášení MZV RF.Dalším nepřátelským krokem potvrzujícím kurz na zničení vztahů mezi oběma státy nazvalo ministerstvo zahraničí rozhodnutí Estonska o radikálním omezení počtu zaměstnanců ruského velvyslanectví. MZV povolalo velvyslance Marguse Lajdreho a vyhlásilo mu v souvislosti s tím rozhodný protest.Velvyslanec musí opustit Rusko do 7. února.Tallinn požádal, aby Moskva omezila počet zaměstnanců velvyslanectví od 1. února, mělo tam zůstat nejvíc 8 diplomatů a 15 administrativních, technických zaměstnanců a obsluhy. Za cíl označilo estonské ministerstvo zahraničí dosažení parity v počtu zaměstnanců na zastupitelstvích obou zemí. Podle hlavy MZV Urmase Reinsalua pracuje dnes v Rusku 21 estonských diplomatů a 23 přidělených zaměstnanců.Na ruském ministerstvu zahraničí prohlásili, že Estonsko je i nadále jedním z nejvíc nepřátelských států vůči Rusku, a že rusofobie tam byla povýšena na oficiální doktrínu. Nyní dostal estonský režim podle mluvčí MZV RF Marie Zacharovové to, co si zasloužil.

