Zadržení organizátora protivládního protestu v Praze. K čemu se ČR připravuje?

Zadržení organizátora protivládního protestu v Praze. K čemu se ČR připravuje?

Ladislav Vrabel uvedl, že ho během akce polili deseti litry žlutomodré barvy. Vrábelův kamarád se pokusil jednoho z útočníků zadržet, ale policie dovolila útočníkům utéct.Po demonstraci před budovou vlády, které se zúčastnilo několik tisíc lidí, ve chvíli, kdy poskytoval rozhovor, k němu přistoupili tři příslušníci kriminální policie a zadrželi ho. Očekával, že bude uvězněn, ale na policejním oddělení mu řekli, že je zatčen kvůli možnosti útěku ze země.Během svého vystoupení řekl, že podle jeho názoru je jediným důvodem nákupu tohoto letounu příprava k útoku, jelikož česká vláda prohlásila, že je ve válce s Ruskem, je tedy logické dojít k závěru, že vláda se chystá ho napadnout.„Projev trval pět až sedm minut a já jsem v něm uvedl domněnky o politice jaderných zbraní a upozornil jsem, co se za nákupem těchto letadel může skrývat. Bylo to varování, protože když zaútočíme na Rusko, Rusko odpoví. To jsem řekl a na základě toho mě chtějí odsoudit a uvěznit,“ říká český aktivista.Vrábel strávil na policii několik hodin, během nichž mu odebrali vzorky DNA a otisky prstů. Jeho obhájce prohlásil, že Vrabel byl zadržen neoprávněně, protože minulý týden spolu strávili sedm hodin u soudu kvůli jinému obvinění a obžalovaný na předvolání reagoval náležitým způsobem. Dodal, že proti nezákonnému zadržení podá stížnost a že to, z čeho je Vrabel obviněn, je vytrženo z kontextu.

