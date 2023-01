Zaměstnankyně Cizinecké legie vyhrožuje zveřejněním kompromitujících údajů proti OSU

„Když … začnu mluvit o všem, co vím, o všem, co jsem viděla, o tom, jak jsou lidé bezcharakterní, spálí to armádu na popel,” cituje list Faykovou z audiozáznamu rozhovoru, který byl natočen bez jejího vědomí. Novináři přitom neupřesnili, odkud mají tento záznam.