Finské ministerstvo zahraničí připustilo možnost vstupu do NATO bez Švédska. Pak změnilo názor

„Je třeba situaci zhodnotit. Jestli došlo k něčemu, co by v dlouhodobé perspektivě zabránilo pokroku Švédska v tomto projektu (zapojení do NATO). Zatím je o tom brzy mluvit,“ řekl Haavisto ve vysílání společenské televizní a rozhlasové korporace YLE, kdy odpovídal na otázku, jestli má smysl pro Finsko i nadále postupovat při schvalování žádosti stejným tempem, co i Švédsko.