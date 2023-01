https://cz.sputniknews.com/20230124/lukasenko-promluvil-o-navrhu-kyjeva-uzavrit-pakt-o-neutoceni-19126374.html

Lukašenko promluvil o návrhu Kyjeva uzavřít pakt o neútočení

Lukašenko promluvil o návrhu Kyjeva uzavřít pakt o neútočení

Kyjev navrhoval Minsku uzavřít pakt o neútočení, aby běloruská vojska nepostupovala na Ukrajinu, prohlásil prezident Běloruska Alexandr Lukašenko. 24.01.2023, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov se Západ „nevzdal svých plánů ohledně Běloruska“, a na Ukrajině se i nadále připravují teroristé a extrémisté.„Nevím, nač to Ukrajinci potřebují. Na jedné straně nás žádají, abychom v žádném případě s Ukrajinou nebojovali, aby se tam naše jednotky neposunuly. Navrhují uzavřít pakt o neútočení. A na straně druhé připravují tu třaskavou směs a vyzbrojují je. Polsko a Litva se vůbec zbláznily. Nač to potřebují? Nechápu,“ uvádí informační agentura Belta výňatky z prezidentova projevu na poradě o společensko-politické situaci.Lukašenko včera podotkl, že v blízkosti běloruské hranice je soustředěna „skupina ozbrojených útvarů sousedních států EU a Ukrajiny“ čítající kolem 23,5 tisíce lidí, z nichž 17,2 tisíce je z Ukrajiny a 3,7 tisíce – z Polska.Na schůzce s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v tomto týdnu rovněž prohlásil, že „západní sousedé se pokouší Ukrajiny využít proti Bělorusku“, avšak ta „se zatím drží a nepodléhá provokaci“.Vztahy Minska a Kyjeva se zhoršily v roce 2020, kdy Volodymyr Zelenskyj nepřijel na fórum regionů obou zemí, které se mělo konat v Bělorusku. Ukrajina je jednou ze zemí, které Minsk obvinil vedle západních zemí ze zasahování do svých vnitřních záležitostí, a také z toho, že se z jejího území koordinovaly protestní akce, které začaly po prezidentských volbách. Lukašenko dříve říkal, že Minsk nechce bojovat na Ukrajině, ani jeden běloruský voják tam není, zemi se ale pokoušejí do konfliktu zatáhnout.

