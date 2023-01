https://cz.sputniknews.com/20230124/nemecko-a-usa-siri-falesnou-propagandu-ze-jim-rusko-vyplo-plyn-tvrdi-energeticky-expert-19127237.html

Expert prozradil, jaké nebezpečí číhá na EU v souvislosti s energetickou krizí

Navzdory obviněním německých politiků, že Putin „zavřel kohoutek“ se zdá, že Rusko stálé ohřívá starý kontinent, ať už se jedná o přímý vývoz ropy a plynu nebo... 24.01.2023, Sputnik Česká republika

Moskva podle něj opakovaně prohlašovala, že Rusko má zájem o dodávky energie do Evropy a vyzvala, aby se zjistilo, kdo přesně stojí za sabotáží Nord Streamu.Zdravković podotýká, že nebezpečí pro Evropskou unii spočívá v tom, že neví, jaké ceny energií ji čekají, a to nejde o vytápění, ale o potřeby průmyslu. Evropské zboží bude mnohem dražší než asijské a americké, což nepříznivě ovlivní ekonomiku Starého světa, uvedl expert. Dodává, že Moskva udělala hodně, co se týče rozšíření sítě zahraničních spotřebitelů ruských energetických zdrojů.Zdravković zdůraznil, že není možné nahradit chybějící plyn LNG.„Aniž bych se detailně věnoval válce na Ukrajině, věřím, že vše, co se v tuto chvíli děje, je to, že Rusko má rezervní kapacitu v Asii, asijsko-pacifické oblasti. Evropa nikoli. Pokud se budeme bavit o plynu, spotřeba Evropy představovala minimálně 500 miliard metrů krychlových ročně. Spotřeba rostla ročně asi o 10 miliard metrů krychlových, zatímco výroba, především v Nizozemsku, klesala… Hovoříme o trhu EU, nebereme v úvahu Turecko (jedná se o spotřebu a jejím růstu do speciální operace a energetické krize, poz. red.).Odborník se také vyjádřil k „bumerangovému efektu“ pro Evropu v důsledku odmítnutí dodávek ruských energetických zdrojů:„Ve všem špatném lze najít něco dobrého. Jsem přesvědčen, že poté, co tato krize a tato válka skončí, již nikdo nebude moci donutit především velké evropské ekonomiky, obyvatele Evropské unie a obyvatele našeho kontinentu, aby se pustili do takového dobrodružství. Myslím si, že něco takového se už určitě nebude opakovat a že v budoucnu bude mnohem více spolupráce a minimálně v těchto oblastech ekonomika zvítězí nad politikou, což je pro obyvatele Evropy nejdůležitější.“

