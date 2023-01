https://cz.sputniknews.com/20230124/usa-nehodlaji-zatim-posilat-do-polska-dodatecna-vojska-19126091.html

USA nehodlají zatím posílat do Polska dodatečná vojska

USA nehodlají zatím posílat do Polska dodatečná vojska, prohlásil koordinátor strategických komunikací v Radě národní bezpečnosti John Kirby. 24.01.2023

„Nemám dnes žádné zprávy o přesunu vojsk. Už jsme zvýšili naši přítomnost na evropském kontinentě o dalších 20 tisíc a budeme uplatňovat mechanismy na místě, abychom zachovali těch 20 tisíc v Evropě na základě rotace, nemám ale žádné zprávy ohledně Polska,“ řekl Kirby v interview pro rozhlasovou stanici RMF FM.Podle nejnovější informace je v současné době v Polsku dislokováno přes 10 tisíc amerických vojáků.Dříve Sputnik psal o tom, že USA začaly masově přesunovat zbraně do Polska a Lotyšska v rámci upevňování východního křídla NATO, sdělila agentura Reuters.Americké tanky a bojová vozidla začaly být ve středu přepravovány do nizozemského přístavu Vlissingen, aby pak byly odeslány do Polska a Litvy v rámci úsilí o upevnění východního křídla NATO.„Do tohoto přístavu dorazí asi 1250 jednotek vojenské techniky,“ řekl plukovník Robert Kellam, který odpovídá za operaci za americkou stranu.Mezi přepravovanou technikou jsou tanky M-1 Abrams a bojová vozidla Bradley z 2. brigádní bojové skupiny 1. jezdecké divize z Fort Hoodu, stát Texas.

