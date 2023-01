https://cz.sputniknews.com/20230125/v-rakousku-promluvili-o-nesmyslnosti-odmitnuti-ruskeho-plynu-19127925.html

V Rakousku promluvili o nesmyslnosti odmítnutí ruského plynu

Odmítnutí Rakouskem plynu z RF si vyžádá léta, a je v tom málo smyslu, protože ruský plyn se stejně do země dodává, jenomže mnohokrát dražší a jinými cestami... 25.01.2023, Sputnik Česká republika

„Ekonomika a průmysl Rakouska se už přes pět desetiletí orientují na levný ruský plyn. Přeorientování by si vyžádalo léta a mnoho peněz od daňových poplatníků. Kromě toho je málo smyslu v tom, abychom se obešli bez levného ruského plynu, ale dostávali ten samý plyn z jiných zemí za čtyřnásobnou cenu. Všichni se přece přesvědčili o tom, že ruský plyn k nám přichází dražší a přes jiné země. Je občan ochoten obětovat své úspory kvůli podvodu s morálními nálepkami? O tom pochybuji,“ řekl Grosz.Jak prohlásil v prosinci minulého roku odstupující ředitel rakouského energetického koncernu Energie AG Werner Steinecker, podíl ruského plynu na importu Rakouska činí až 50%, a všechny řeči o tom, že se prý podařilo snížit závislost na ruském plynu na 20%, neodpovídají skutečnosti.Rakouský kancléř Karl Nehammer a ministři jeho vlády mnohokrát prohlásili, že dodávky ruského plynu do země byly sníženy „na přibližně 20 procent“.V lednu byla zveřejněna novější statistika E-Control, podle níž tvořil podíl dodávek ruského plynu do Rakouska v listopadu loňského roku 41 procent.

