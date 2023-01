https://cz.sputniknews.com/20230125/v-turecku-pripustili-vystoupeni-zeme-z-nato-strana-erdogana-ale-o-tom-neuvazuje-19127811.html

V Turecku připustili vystoupení země z NATO. Strana Erdogana ale o tom neuvažuje

Turecko musí vystoupit z NATO, prohlásil místopředseda strany Vlast Ethem Sancak, jehož slova uvádějí noviny Aydinlik. 25.01.2023, Sputnik Česká republika

„Svými provokacemi nás NATO nutí k tomu, abychom podnikli tyto kroky. Pokouší nás dokonce postavit proti našemu sousedovi Řecku. Turecko opustí NATO za pět nebo šest měsíců. Pokouší nás zatáhnout do dobrodružství na Blízkém východě. A konečně vidíte akce proti Koránu ve Švédsku a v Nizozemsku. Vystoupení z NATO se stává naléhavým a povinným úkolem,“ prohlásil.Jak řekl Sancak, průzkumy veřejného mínění ukazují, že 80 procent obyvatel Turecka pokládá USA za zemi, která provádí vůči Ankaře nepřátelskou a ničivou politiku.„A také v poslední době začal turecký lid sympatizovat s Ruskem a s Putinem. Lid viděl blížící se hrozby a předháněl vlády,“ řekl v závěru politik.Omer Çelik, mluvčí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), jejímž předsedou je prezident Tayyip Erdogan, zároveň prohlásil, že Ankara neuvažuje o možnosti vystoupení ze složení NATO. Předtím, 24. ledna, se objevila informace o tom, že třístranná jednání o zapojení Švédska a Finska do NATO byla pozastavena na neurčitou dobu na žádost Turecka.23. ledna prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že by Švédsko nemělo očekávat podporu své žádosti o vstup do NATO poté, co se konaly ve Stockholmu skandální protiturecké akce. Mj. akci se spálením Koránu u velvyslanectví Turecka označil Erdogan za urážku jak muslimů, tak i práv a svobod všech lidí.

