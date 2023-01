https://cz.sputniknews.com/20230126/americky-plukovnik-oznacil-predani-kyjevu-tanku-abrams-za-katastrofu--19131714.html

Americký plukovník označil předání Kyjevu tanků Abrams za katastrofu

Americký plukovník označil předání Kyjevu tanků Abrams za katastrofu

Americký tank M1 Abrams má „spoustu problémů,” řekl na YouTube kanálu Freedom bývalý poradce šéfa Pentagonu, plukovník americké armády ve výslužbě Douglas... 26.01.2023, Sputnik Česká republika

Americký tank M1 Abrams má „spoustu problémů,” řekl na YouTube kanálu Freedom bývalý poradce šéfa Pentagonu, plukovník americké armády ve výslužbě Douglas McGregor.Prezident USA Joe Biden informoval předtím o předání Kyjevu 31 tanků M1 Abrams. Upřesnil, že tato vojenská pomoc má být doprovázena dodávkami z jiných zemí.Za jeden z hlavních problémů označil McGregor plynový turbínový motor. „Je to katastrofa. Kvůli množství spalovaného paliva, kvůli blátu, písku, apod. je daný motor určen pro letadla, k použití ve výšce 15 tisíc stop, a ne na zemi. Vypadá to tedy tak, že tank má tento turbínový motor, který vyvine rychlost na 50-60 mil za hodinu směrem na nepřítele,” vysvětlil expert.Má za to, že tohle není rychlost, kterou potřebuje tank k úspěchu na bojišti.Připomněl rovněž nedávné prohlášení náměstka ministra obrany USA Colina Kahla, který má za to, že „M1 je velice neúsporný stroj, potřebuje náročnou technickou obsluhu, je příliš složitý pro Ukrajince a nepomůže jim.”M1 Abrams je základní bojový tank USA, jeho sériová výroba byla zahájena v roce 1980. Má ho ve výzbroji armáda a námořní pěchota USA a také ozbrojené síly Egyptu, Austrálie, Maroka, a řady blízkovýchodních států. Byl pojmenován po generálu Creightonu Abramsovi. M1 Abrams je dnes jedním z nejtěžších tanků, jeho bitevní hmotnost překročila 52 tun.

