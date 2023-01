https://cz.sputniknews.com/20230126/medvedcuk-ukrajina-neni-v-podpore-zelenskeho-a-jeho-zlocinneho-rezimu-jednotna--19131166.html

Medvedčuk: Ukrajina není v podpoře Zelenského a jeho zločinného režimu jednotná

Ukrajinský politik Viktor Medvedčuk poskytl rozhovor RT. Jde o jeho první rozhovor po příchodu do Ruska. Z Ukrajiny se vrátil na základě výměny zadržených. 26.01.2023, Sputnik Česká republika

Medvedčuk dříve působil jako předseda politické rady nyní strany Opoziční platforma – Pro život, která je na Ukrajině zakázaná. 12 dubna 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o zatčení a zadržení Medvědčuka na základě obvinění z vlastizrady a porušení zákonu o vedení války. Na konci září Medvedčuk odjel z Ukrajiny do Ruska.Minulý týden se v ruském listu Izvestija objevil článek ukrajinského politika, v němž Medvedčuk vystupoval za vytvoření nového politického hnutí na Ukrajině. Jeho součástí by měli být ti, kteří jsou proti tomu, aby se země stala místem geopolitického vyřizování účtů.Medvědčuk považuje za svůj úkol představit pohled Ukrajinců, kteří nesouhlasí s politikou Zelenského.Dodává, že Ukrajina v současnosti neexistuje. Jako ústavní právník konstatuje, že podle ústavy je Ukrajina nezávislý, suverénní, demokratický a právní stát. Ale podle Medvědčuka Ukrajina žádný z těchto požadavků dnes nesplňuje. Ukrajina podle něj přestala být suverénní zemí v roce 2014, kdy přešla pod kontrolu Západu, USA a Británie. Dále poukazuje na nezákonné blokování médií, k němuž dochází bez soudního a ústavního pořádku, na likvidaci těch, kteří vyjadřují jiný úhel pohledu.Ukrajinský politik se domnívá, že hlavním viníkem současné situace na Ukrajině je Zelenskyj.Medvedčuk se také dotknul otázky ekonomiky.„Pokles HDP je dnes více než 30 %. Uvedu příklad. Když byla v letech 2008-9 celosvětová krize, tento pokles činil 14 % HDP. Obnova trvala do roku 2013. A do 2019-21 nebyli schopni obnovit to, co bylo v roce 2013. Proto neexistuje žádná ekonomika. Klesající úroveň produkce – 70 %. Dnes je nezaměstnanost na úrovni 35 %. Ve skutečnosti je nedostatek 5–6 milionů pracovních míst. Dnes dochází k úpadku zemědělství, úpadku průmyslu, růstu cen. To vše svědčí o tom, že dnes nelze realizovat žádné sociální programy. Uvedu příklad, že dnes je minimální důchod, aby lidé i naši diváci rozuměli, 57 dolarů. Životní minimum je 70 dolarů. Zde mohou naši diváci ocenit, jak lidé mohou žít s takovým životním minimem a s takovým minimálním důchodem. Proto ve skutečnosti žádný stát neexistuje. Ve skutečnosti žádný stát neexistuje, protože základem státní politiky je politika neonacismu, který Zelenskij a jeho okolí vyznávají,“ uvedl Medvedčuk.Dodává, že pokud bude v zemi vládnout neonacismus, mluvit o budoucnosti Ukrajiny bude nesprávné. A proto navrhuje hovořit o budoucnosti Ukrajinců, kteří nesouhlasí s politickou Zelenského a jsou nuceni žít v jiných zemích. A právě proto musí být tato pozice prezentována.Cesta ze současné krize je podle ukrajinského politika možná jen tehdy, budou-li brány v úvahu zájmy všech zemí, včetně Ruska.„Zmírnění je možné, pokud budou brány v úvahu zájmy, včetně zájmů Ruska a všech ostatních zemí. Včetně bezpečnostních zájmů. Nebo dále pokračovat v politice eskalace napětí, která by mohla vést ke světové válce. Protože jak se dá označit to, když prakticky všech 30 členských zemí NATO, včetně těch, které si nárokují tento vysoký titul, poskytuje pomoc ve zbrojení, technice, dodává je, toto vybavení, na cvičiště, které si Západ, USA a Británie pronajali od Zelenského. A toto cvičiště se z nějakého důvodu nazývá Ukrajina. A akce tam z nějakého důvodu probíhají. Jak se to dá jinak nazvat? A proto o tom mluvím, že tohle všechno může dnes skončit také jaderným konfliktem. A to nelze vyloučit. A vzhledem k tomu, jak je dnes Západ poslušným zdrojem v rukou a výzvách Zelenského, který je už učí, jak lze přivést země, jejich země, západních politiků k ožebračení, jak to on udělal na Ukrajině, a že dnes v uvozovkách inspiruje Západ, aby šel do války s Ruskem, aby volal po zničení Ruska, měli by chápat, k čemu to může vést,“ řekl Medvedčuk.Viktor Medvedčuk je jedním z nejvýznamnějších opozičních politiků na Ukrajině. Právník, ve velké politice se pohybuje od roku 1997, kdy byl zvolen poslancem. V roce 1998 se stal místopředsedou Nejvyšší rady. V období od roku 2002 do roku 2005 působil Medvedčuk jako vedoucí administrativy prezidenta Ukrajiny Leonida Kučmy. Patřil k odpůrcům Euromajdanu, v roce 2014 přešel do otevřené opozice. V roce 2022 byl zatčen Službou bezpečnosti Ukrajiny. Později byl Medvedčuk vyměněn za ukrajinské válečné zajatce. Nyní žije v Rusku zbavený ukrajinského občanství. Nedávno v Izvestija zveřejnil svůj článek o situaci na Ukrajině.

