https://cz.sputniknews.com/20230126/pohled-z-moskvy-vitezstvi-babise-bude-signalem-ze-lide-nejsou-spokojeni-s-protiruskym-kurzem-vlady-19134015.html

Pohled z Moskvy: vítězství Babiše bude signálem, že lidé nejsou spokojeni s protiruským kurzem vlády

Pohled z Moskvy: vítězství Babiše bude signálem, že lidé nejsou spokojeni s protiruským kurzem vlády

Zítra v České republice začíná druhé kolo prezidentských voleb. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00... 26.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-26T16:57+0100

2023-01-26T16:57+0100

2023-01-26T16:57+0100

názory

ukrajina

rusko

andrej babiš

petr pavel

volby

diplomatické vztahy

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/481/44/4814478_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0ba76f7bf7b3ba37d2bfb4070a0043c2.jpg

Utkvělo vám něco v paměti během této prezidentské kampaně?Truchačev: Utkvělo mi zaměření na osobnost kandidáta Babiše. Všechno ostatní ovlivnila současná situace. Více pozornosti je udělováno Rusku, to je osobitostí současného okamžiku.Co znamená vstup do druhého kola kandidátů s komunistickou minulostí? Není problém vztahu k minulému režimu vykonstruovaný?-To znamená, že komunistická minulost není pro většinu Čechů nějakým stigmatem. Česká republika v tomto smyslu není Polskem a ukazuje se jako zdravější stát. Takový problém již neexistuje.Pavel se aktivně snažil vykreslit Babiše jako proruského kandidáta. Odůvodněně?-Jde o pokus těžit ze současného negativního obrazu Ruska v české společnosti. Jako když nebudete dostatečně nadávat na Rusko, budete označeni za „proruského“. Babiš samozřejmě není proruský. Jen není tak bojovný jako Pavel.Pavel navíc potřebuje hlasy vysloveně rusofobních voličů – Nerudové, Fischera a Hilšera. A je nucen zpřísnit svou rétoriku.Jedním z hlavních témat předvolební kampaně byla válka. Je zřejmé, že společnost je tímto tématem znepokojena a existuje poptávka po míru. Může podle vás veřejné mínění ovlivnit politiku Fialovy vlády?-Ne, nemůže. Jen v podobě vítězství Babiše. Bude to přímý signál vládě, že lidé jsou nespokojeni s jejím radikálně protiruským kurzem, která škodí samotné České republice. Pokud Pavel vyhraje, pak bude do příštích voleb na podzim 2025 úplné politické zátiší.

https://cz.sputniknews.com/20230113/pohled-z-moskvy-prezidentske-volby-ukazi-uroven-rusofobie-v-ceske-spolecnosti-19089422.html

ukrajina

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko, andrej babiš, petr pavel, volby, diplomatické vztahy, česká republika