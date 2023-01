https://cz.sputniknews.com/20230126/polsko-predalo-ukrajine-po-castech-nekolik-stihacek-19132467.html

Polsko předalo Ukrajině po částech několik stíhaček

Polsko předalo Ukrajině po částech několik stíhaček

Polsko předalo po částech Ukrajině několik stíhacích letounů MiG-29, píše list Dziennik gazeta prawna.

„Polsko předalo již loni na jaře po velkém sporu o tom, jestli se to má udělat nebo ne, Ukrajincům jistý počet letounů MiG-29. Jenže způsobem, který se dá označit za kombinovaný,” praví se v zprávě. Předtím šlo o předání Polskem Ukrajině letounů MiG-29. Avšak nebylo dosaženo příslušné dohody na úrovni NATO. Polská vláda pak informovala, že dodala Ukrajině náhradní díly pro dané stíhačky.Německo začalo s přesunem tří protiletadlových raketových systémů Patriot do Polska. Napsalo to napsalo německé zpravodajství Stern.„Bundeswehr začal přesouvat svůj systém Patriot do Polska. Pouze tři komplexy by měly zajistit ochranu kritické infrastruktury spojence NATO poblíž hranic s Ukrajinou,“ bylo uvedeno v článku. Autoři materiálu připomněli, že ještě v listopadu se polský ministr obrany Mariusz Błaszczak a jeho německá kolegyně Christine Lambrechtová dohodli, že německé systémy Patriot budou přemístěny do Polska.

polsko

ukrajina

