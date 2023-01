https://cz.sputniknews.com/20230126/pompeo-prozradil-jak-dlouho-pripravovaly-usa-ukrajinu-na-konflikt-19128637.html

Pompeo prozradil, jak dlouho připravovaly USA Ukrajinu na konflikt

Pompeo prozradil, jak dlouho připravovaly USA Ukrajinu na konflikt

USA cvičily ukrajinské vojáky po velmi dlouhou dobu, prohlásil bývalý ministr zahraničí USA Mike Pompeo ve vysílání podcastu Fox News. 26.01.2023, Sputnik Česká republika

„Musíte vědět, že ukrajinské ozbrojené síly se vyučovaly v USA po velmi dlouhou dobu. Kdy jsem byl ještě šéfem CIA, navštívil jsem nejednou jihovýchod Ukrajiny, pomáhali jsme speciálním jednotkám různými metodami, to je všechno, co mohu říci,“ podotkl Pompeo.Dodal rovněž, že americký lid by měl být hrdý na to, že životy Američanů nebyly vystaveny nebezpečí, protože instruktoři z USA „udělali skvělou práci, kdy naučili jiné hájit svou zem“.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a pohnat před soud všechny válečné zločince zodpovědné ze „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.

