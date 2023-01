https://cz.sputniknews.com/20230126/ruske-mzv-je-zvlastni-ze-usa-pozaduje-od-ruska-obnoveni-inspekci-v-ramci-dohody-start--19134594.html

Ruské MZV: Je zvláštní, že USA požaduje od Ruska obnovení inspekcí v rámci dohody START

Ruské MZV: Je zvláštní, že USA požaduje od Ruska obnovení inspekcí v rámci dohody START

Je zvláštní, že Spojené státy vyžadují od Ruské federace obnovení inspekcí v rámci dohody o omezení strategických zbraní (START), když se Kyjev pokusil... 26.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-26T19:12+0100

2023-01-26T19:12+0100

2023-01-26T19:12+0100

svět

usa

start iii

rusko

inspekce

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1012/65/10126524_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_7e5e1fd2cd87b6eaf3eed9da1ce1bc50.jpg

„Uvedu jeden z do nebe volajících momentů. Musíte uznat, že je velmi zvláštní, a dalo by se to říct i tvrdším způsobem, požadovat od nás například obnovení inspekční činnosti na ruských zařízeních strategických útočných sil v podmínkách, kdy se kyjevský režim pokoušel zaútočit na naše zařízení dálkového letectva, navíc za přímé vojensko-technické a průzkumné informační účasti USA,“ řekl Rjabkov v rozhovoru pro Kommersant.

https://cz.sputniknews.com/20230126/putin-oznacil-za-nepripustne-zapomenout-na-zlociny-nacistu-19133883.html

usa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, start iii, rusko, inspekce, ukrajina