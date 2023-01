https://cz.sputniknews.com/20230126/v-europarlamentu-vyzvali-k-zavedeni-v-eu-valecne-ekonomiky--19132090.html

V Europarlamentu vyzvali k zavedení v EU válečné ekonomiky

V Europarlamentu vyzvali k zavedení v EU válečné ekonomiky

Evropská unie potřebuje kvůli situaci kolem Ukrajiny „svého druhu válečnou ekonomiku,” řekl v rozhovoru pro Funke Gruppe německý politik, předseda Evropské... 26.01.2023, Sputnik Česká republika

„Podíváme-li se na naši potřebu v zbraních a municích, bude jasné, že potřebujeme, přestože není to jednoduchá definice, svého druhu válečnou ekonomiku v EU, abychom mohli zajistit stabilitu a bezpečnost,” řekl.Poslanec má za to, že evropské státy nejsou dnes schopné rychle zabezpečit potřebnými zbraněmi „ani vlastní obranu, ani Ukrajinu.” V tomto kontextu upozornil na to, že jsou potřebné „nové cesty,” že země EU mají zvýšit kapacity ve výrobě zbraní a munice.Weber dodal, že byl zklamán německo-francouzskými jednání, jež se konala o víkendu, podle jejichž výsledků nezaznělo „nic konkrétního.” Podle jeho mínění se kancléři SRN Olafu Scholzovi, ani prezidentu Francie Emmanuelu Macronovi „zatím nedaří” patřičně reagovat na „historické výzvy,” jak to udělali svého času kancléř SRN Konrad Adenauer a francouzský prezident Charles de Gaulle.„Oba (Scholz a Macron) se dostali do léčky každodenního života. Macron se věnuje důchodové reformě, Scholz své koalici zvané semafor. Je to krach, který na dlouhou dobu oslabí Evropu,” míní politik.

