V Spolkovém sněmu označili rozhodnutí o odeslání tanků Ukrajině za historicky nesprávné

Sevim Dağdelen zdůraznila v rozhovoru pro zpravodajský pořad televize Democracy, že Ukrajina potřebuje místo dodávek zbraní diplomacii.„Rozhodnutí o předání bitevních tanků Ukrajině je nesprávné z historického hlediska. bylo přijato pod nátlakem administrativy Joea Bidena na Německo,” řekla. Poslankyně připomněla, že průzkum veřejného mínění svědčí o tom, že většina Němců je proti danému rozhodnutí. Je v zájmu jenom amerického vojenského průmyslu, poněvadž až Německu dojdou tanky, budou USA moci dodat vlastní, míní Sevim Dağdelen.„Povím na rovinu, USA nemají spojence, jednají ve vlastních zájmech,” zdůraznila Sevim Dağdelen. Má za to, že pro USA je Evropa totéž, co Latinská Amerika v sedmdesátých letech, „kontinent, kde můžeš dělat vše, co se ti zamane.” Rozhodnutí o předání tanků, řekla poslankyně, „nezmění nic z vojenského hlediska, protože Rusko bude na to příslušně reagovat.”„Potřebujeme více diplomacie, kdežto dodávky zbraní způsobí jen další smrt lidí na Ukrajině,” míní Dağdelen.Vláda SRN učinila ve středu prohlášení, že přijala rozhodnutí o předání Ukrajině německých tanků Leopard 2.

