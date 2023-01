https://cz.sputniknews.com/20230126/zelenskyj-znovu-odmitl-jednani-s-putinem-19132349.html

Zelenskyj znovu odmítl jednání s Putinem

Zelenskyj znovu odmítl jednání s Putinem

Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že pro něj „nepředstavují zájem” schůzky a jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. 26.01.2023, Sputnik Česká republika

Předtím vyslovil Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru v Davosu pochybnost, že Putin je naživu, a prohlásil, že si není jistý, s kým má konat eventuální jednání. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov zase poradil Zelenskému, aby si co možná nejdřív uvědomil, že Rusko a Putin existují a budou existovat.„Mne to nezajímá. Nemám zájem o schůzky, nemám zájem o rozhovory,.. Skutečně nechápu, kdo v Rusku přijímá rozhodnutí,” řekl Zelenskyj v rozhovoru pro britskou televizi Sky News.Zelenskyj řekl, že „nechce válčit na ruském území.”Zelenskyj podepsal na podzim 2022 výnos o vstupu v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny o tom, že s Putinem jednat nelze. Moskva víckrát sdělila, že je připravena na jednání, ale Kyjev to zákonodárně zakázal. Předtím řekl Zelenskyj na zasedání G20, že „žádný Minsk-3 nebude.”Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že tato slova „absolutně potvrzují” postoj Kyjeva ohledně odmítnutí jednání. Západ stále vyzývá RF k jednáním, na což je Moskva připravena. Západ ale přitom ignoruje stálé odmítnutí jednání ze strany Kyjeva.

