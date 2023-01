Trump dříve prohlásil, že by se mohl domluvit o zastavení konfliktu na Ukrajině v průběhu 24 hodin.Prezident USA Joe Biden nechce použít svého „klíče od kyjevského režimu“, aby konflikt zastavil, a zvolil si cestu napěchovávání této země zbraněmi, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.Napětí situace kolem Ukrajiny roste kvůli rozhodnutím Západu o zásobování kyjevského režimu zbraněmi na nátlak z Washingtonu, prohlásil mluvčí ruského prezidenta.

27.01.2023

© Sputnik / Evgeny Biyatov Přejít do médiabanky Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov © Sputnik / Evgeny Biyatov / Přejít do médiabanky

Bývalý prezident USA Donald Trump, kdy mluvil o možnosti rychlého zastavení konfliktu na Ukrajině, kdyby jen to chtěli ve Washingtonu, nebyl teoreticky dalek pravdy: nedošlo by k tomu za den nebo dva, stačilo by však, aby Bílý dům dal Kyjevu pokyny, řekl mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov.